Medici di base | code e ambulatori in tilt Famiglie senza assistenza

Lotta contro il cancro : in farmacia un Medicinale a base di buoni consigli : Si chiama Prevenill, sembra un farmaco ma non lo è. Meglio: è una terapia 'farmacologica' basata su 12 indicazioni e avvertenze da seguire per prevenire il cancro, riportate in un "bugiardino" in ...

In pensione in 45mila : per 14 milioni di italiani Medici di base a rischio : Anche i medici invecchiano. E un nuovo e pressante allarme nel mondo della sanità è stato lanciato ieri da diverse organizzazioni e sindacati di categoria. Secondo le stime della Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e del sindacato dei medici dirigenti Anaao tra cinque anni ben 45mila, tra medici di base e quelli ospedalieri, andranno in pensione. Quadro ancora più fosco quello delineato tra dieci anni quando lasceranno studi e corsie ...

Medici di base - presto 45mila pensionati : 17.27 Una 'emorragia' di 45.000 Medici in 5 anni:è quella che si determinerà in Italia per effetto dei pensionamenti e che riguarderà sia i Medici di famiglia sia i Medici del Servizio sanitario. Allarme ancora maggiore a 10 anni:nel 2028,infatti,saranno andati in pensione 33.392 Medici di base e 47.284 Medici ospedalieri,per un totale di 80.676. A lanciare l'Sos sono la Federazione Medici di Medicina generale (Fimmg) e il sindacato dirigenti ...

Piemonte - Saitta a Governo : più risorse per contratto Medici base : Torino, 16 gen. (askanews) 'E' necessario che il Governo metta a disposizione risorse per il rinnovo del contratto del comparto sanitario e dei medici di famiglia'. Lo ha detto l'assessore Piemontese ...

Lombardia - Fermi : Medici di base al centro del sistema sanitario : Milano, 12 gen. (askanews) 'Il medico di base è la figura centrale del sistema sanitario'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all'Attuazione del ...

L’accusa ai Medici di base dell’assessore lombardo : “Poche visite a domicilio” : L’appello è giunto dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: «I medici di base devono fare più visite domiciliari», messaggio inviato agli oltre seimila specialisti attivi sul territorio regionale, vergato nel tentativo di gestire l’afflusso nei pronto soccorso, presi d’assalto in prossimità dell’epidemia influenzale. In co...