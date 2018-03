Media | scoperto canale segreto tra intelligence USA e Corea del Nord

Isola dei Famosi 2018 - così i reality Mediaset “hanno scoperto” la marijuana : La fredda cronaca: ieri, martedì 30 gennaio, in diretta tv su Canale5, una ex pornostar di nome Eva Henger ha accusato un ex tronista di nome Francesco Monte di aver introdotto della marjiuana all’interno di un reality. Lo stato delle cose: per la marjiuana in tv è un grande momento. Prima spunta (o così dicono, ma la cosa non è stata confermata) ad Amici. Un gruppetto di ragazzi organizza un festino e fuma. Maria lo scopre, si incazza e ...