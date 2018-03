McLaren 570GT Black Collection | la special in 100 esemplari

gqitalia

: Se Batman andasse in quel di Woking ordinerebbe senza ombra di dubbio lei, la nuova McLaren 570GT Black Collection.… - VELOSPORT1960 : Se Batman andasse in quel di Woking ordinerebbe senza ombra di dubbio lei, la nuova McLaren 570GT Black Collection.… - TheSupercarHunt : McLaren 570GT spotted in Maranello! - ANSA_motori : #ANSA | Il reparto Special Operation McLaren veste di nero la 570GT - Solo 100 esemplari per la serie limitata Blac… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) È vero, è vero, in passato, nelle competizioni automobilistiche, ad ogni Paese era associato un colore identificativo – e questo è il motivo per cui le auto italiane sono tipicamente rosse – ed esistono marchi che sono indissolubilmente legati ad una particolare tonalità, o a un’altra, ma… quanto sono belle le auto (e le moto) tutte nere? Aggressive, eleganti, impossibile non restarne affascinati.lo sa bene, tanto da aver appena tolto i veli ad una versionee della sua, realizzata da MSO (Operations) – il reparto della casa di Woking dedito alla personalizzazione delle vetture, secondo le singole esigenze dei propri clienti – e contraddistinta dall’impiego pressoché esclusivo di questa colorazione. Il suo nome è, sarà prodotta in 100e sarà commercializzata al prezzo ...