Matuidi | ' Alla Juve se fai 5 minuti di ritardo ti vengono a prendere'

Juventus - Matuidi 'Andata dimostra che Tottenham è alla portata'. Higuain migliora può farcela : TORINO - Nella partita di andata dell'Allianz Stadium l'assenza di Blaise Matuidi si è fatta sentire. Dopo essere passata in vantaggio con un gol di Higuain, raddoppiando con lo stesso centravanti ...

Tottenham-Juventus - Higuain ci sarà. L’argentino partirà dalla panchina? Matuidi carica l’ambiente : ” Vinceremo solo se…” : Tottenham-Juventus, Higuain ci sarà. L’argentino partirà dalla panchina? Matuidi carica l’ambiente:” Vinceremo solo se…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus, Higuain- Gonzalo Higuain ci sarà. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dall’infermeria, Gonzalo Higuain dovrebbe prender parte alla trasferta di ...

JUVENTUS SENZA Matuidi / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Juventus - Matuidi a rischio per il Chievo : contusione alla coscia per il francese : Juventus, Matuidi a rischio per il Chievo: contusione alla coscia per il francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi A rischio – Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus fa il punto della situazione riguardo i suoi infortunati. IL COMUNICATO DEL CLUB BIANCONERO Tra coloro i quali si sono aggiunti alla lista degli indisponibili ...

INFORTUNIO Matuidi / Juventus news - non si allena : contusione alla coscia con versamento. Salta il Chievo? : INFORTUNIO MATUIDI, Juventus news: il centrocampista francese non si è allenato questa mattina a Vinovo. contusione alla coscia con versamento, salterà probabilmente la trasferta di Chievo.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:17:00 GMT)

Juventus - Matuidi a riposo per una contusione alla coscia destra : TORINO - La vittoria con il Genoa è alle spalle e in casa bianconera si pensa già al prossimo impegno, sabato sera a Verona contro il Chievo. La Juventus si è ritrovata a Vinovo a poche ore dalla ...

Bufera su H&M - Boateng : 'Tremavo dalla rabbia. E soffro per Matuidi' : ROMA - Bufera su H&M. La foto di un bimbo di colore con addosso una felpa con la scritta 'la scimmia più bella della giungla' ha suscitato un'ondata di indignazione sui social. Accuse di razzismo sono ...

Juventus - i nuovi alla ribalta : Douglas Costa e Matuidi decisivi nel derby : Torino, 4 gennaio 2018 - Il nuovo anno non si poteva aprire in maniera migliore per la Juventus . Tonica e brillante la Signora ammirata contro il Torino , parso davvero poca cosa di fronte allo ...