Matrix | un nuovo universo per il rilancio della saga al cinema

(Di lunedì 19 marzo 2018) Esattamente un anno fa era uscita la notizia che la Warner Bros avesse intenzione di rilanciare latografica di. Nonostante le perplessità e i timori dei fanprima ora, lo studiotografico ha continuato la sua progettazione di questa nuova fase, alla cui supervisione è stato chiamato Zak Penn, già autore di cinecomic come X-Men, Avengers e di recente fra gli sceneggiatori di Ready Player One. Anche se ancora non ci sono dettagli precisi, emerge fra le righe qualche intenzione inedita. Parlando con il sito Screen Rant, infatti, Penn ha fatto intendere che l’obiettivo è quello di espandere le avventure di Neo verso nuovi orizzonti: “In questo momento sto lavorando a, è in una fase particolare”, ha dichiarato: “È un franchise che voglio con tutto me stesso rivedere al“. Penn ha anche chiarito che non si tratta di un ...