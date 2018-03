Matrix | se la saga tornerà | non sarà per un reboot

gqitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) La trilogia di, realizzata da sorelle Wachowski (all’epoca fratelli) tra il 1999 e il 2003, ha rivoluzionato il genere fantascientifico entrando con geniale prepotenza nell’immaginario collettivo. Più volte i fan hanno sperato in un ritorno, ma sono stati accontentati solo in parte, con uno spin-off d’animazione (intitolato The Ani) e dei videogiochi come TheOnline MMO o Enter The. Nel 2017 però Warner aveva annunciato uncinematografico e questo aveva alimentato le speranze di tutti. Dopo mesi di silenzio a tornare sul discorso è lo sceneggiatore Zak Penn, ora in promozione con Ready Player One, che ha ammesso di essere al lavoro su una ripresa del franchise. Specifica però che nonun riavvio bensì un rilancio, ovvero un film (o più di uno) ambientato nello stesso universo in cui probabilmente ciuno scontro tra uomini e ...