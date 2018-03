Maroni | non guido scissioni Lega ma difficile governo con M5s

Governo : Maroni - non sia M5s-Lega : Camera eSenato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il Governoche diventerebbe un'alleanza politica'. Lo dice Roberto Maroni,ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 suRadio ...

Governo : Maroni - non sia M5s-Lega : Camera e Senato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il Governo che diventerebbe un'alleanza politica". Lo dice Roberto Maroni, ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 su ...

Maroni e il messaggio a Salvini 'Vedo impossibile un governo Lega-M5S - non spacchi il centrodestra' : 'Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S'. Lo afferma l'ex governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. 'Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla ...

Maroni : 'Impossibile governo Lega-M5S'. E avverte Salvini : 'Stai attento - non correre' : Anche per il governo di Luca Zaia alla regione Veneto, Maroni ha fatto notare che 'è una questione di coerenza perché io non posso governare con una forza politica che a Roma è invece all'opposizione'...

Maroni : «Salvini può aspettare - non distrugga il centrodestra» : L’ex governatore della Lombardia in tv: «La sua vittoria elettorale non sia una vittoria di Pirro. Non rovini la coalizione che abbiamo creato con Bossi»

Roberto Maroni : 'Al governo centrodestra-Pd - non sarò premier' : 'Premesso che serve una nuova legge elettorale e che per almeno due anni non ci saranno nuove elezioni, ci sono due possibilità: accordo M5S-Pd o M5S-Lega. Il più probabile? Cinque Stelle e Pd'. ...

La Lombardia non cambia idea. Fontana presidente dopo Maroni : Con una nettissima vittoria dell'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, il centro destra prosegue la sua ormai lunghissima fase di gestione della Regione Lombardia, cominciata con Roberto Formigoni nel 1995. Nonostante le polemiche sulla sua scarsa notorietà e un'incauta affermazione sulla "razza bianca" a rischio per l'immigrazione incontrollata, Fontana sarà il successore di Roberto Maroni, che meno di due ...

'La Lega non ha dimenticato il federalismo'. Salvini risponde a Maroni : ... l'attuale segretario del Carroccio ha cancellato la storia del partito, ha messo alla porta senza alcun rispetto né visione politica alcuni dei suoi rappresentanti più seri e preparati, come per l'...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Milano - Salvini : 'Maroni assente al comizio? Non sono deluso - mi godo splendida piazza' : Roberto Maroni è stato il grande assente al comizio di Matteo Salvini in Piazza Duomo a Milano. Il presidente della Lombardia non si è presentato...

Salvini con i leghisti in Piazza Duomo - Maroni non c'è : "E' una Piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro", ha detto il leader leghista aprendo il comizio

Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...