Marielle Franco muore con quattro colpi di pistola alla testa

Marielle Franco - cronaca di una morte annunciata : In Brasile l'uno per cento della popolazione possiede circa il 30 per cento delle risorse totali del Paese. Un Paese lacerato dalle disuguaglianze sociali, dalla violenza di classe e di genere e dal ...

Marielle Franco - i proiettili utilizzati per uccidere la consigliera comunale di Rio erano in dotazione alla polizia : I proiettili usati per uccidere la consigliera comunale di Rio Marielle Franco e il suo autista provengono da un lotto venduto dall'azienda CBC alla polizia federale di Brasilia nel 2006. Lo rivela una fonte della polizia di Rio, citata dalla Tv Globo.La fonte rivela anche che la targa di almeno uno dei veicoli usati dai killer è clonata. L'omicidio ha creato un'ondata di sdegno in tutto il Paese e in migliaia sono scesi a manifestare in ...

Marielle Franco uccisa in un agguato Video : Lutto in molte citta' del Brasile, Rio de Janeiro sotto schok per l'uccisione in un agguato dell'attivista #Marielle Franco mentre si trovava in auto accompagnata dal suo autista privato e la sua addetta stampa. Chi era Marielle Franco Marielle Franco [Video] era nata il 27 luglio 1979 a Maré, in una delle tante #favelas, baraccopoli costruite con scarti recuperati dalle immondizie, dalle lamiere e dai mattoni ed edificate nella maggior parte ...

Marielle Franco uccisa in un agguato : Lutto in molte città del Brasile, Rio de Janeiro sotto schok per l'uccisione in un agguato dell'attivista Marielle Franco mentre si trovava in auto accompagnata dal suo autista privato e la sua addetta stampa. Chi era Marielle Franco Marielle Franco era nata il 27 luglio 1979 a Maré, in una delle tante favelas, baraccopoli costruite con scarti recuperati dalle immondizie, dalle lamiere e dai mattoni ed edificate nella maggior parte dei casi a ...

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un agguato/ Il tweet contro la polizia prima dell'omicidio : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro l'efferato delitto. Le dichiarazioni di Lula e Temer.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

Brasile - in migliaia in piazza per la morte dell’attivista Marielle Franco. “Uccisa con proiettili venduti alla polizia” : Marielle Franco era una consigliera comunale del Partito socialismo e libertà a Rio de Janeiro. Trentotto anni e molto attiva contro le diseguaglianze e la violenza nelle favelas carioca, è stata assassinata da alcuni sicari con quattro colpi di pistola alla testa la notte del 15 marzo. Era di ritorno da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas. Tre, invece, sono stati sparati contro il suo autista, il 39enne ...

Brasile - l'omicidio dell'attivista Marielle Franco : usati proiettili in dotazione alla polizia : Lo rivela una fonte citata da Globo tv. Si tratta di munizioni originali facenti parte di un lotto venduto alla polizia federale di Brasilia a fine 2006. La targa di una delle auto usate dai killer risulta clonata

RIO DE JANEIRO - Marielle Franco UCCISA IN UN AGGUATO/ Auto killer clonata - proiettili in dotazione a polizia : MARIELLE FRANCO UCCISA in un AGGUATO a Rio de JANEIRO: migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro l'efferato delitto. Le dichiarazioni di Lula e Temer.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:08:00 GMT)

Brasile - l'omicidio dell'attivista Marielle Franco : uccisa con proiettili in dotazione alla polizia : Lo rivela una fonte citata da Globo tv. Si tratta di munizioni originali facenti parte di un lotto venduto alla polizia federale di Brasilia a fine 2006. La targa di una delle auto usate dai killer risulta clonata

Marielle Franco - i proiettili utilizzati per uccidere la consigliera comunale di Rio erano in dotazione alla polizia : I proiettili usati per uccidere la consigliera comunale di Rio Marielle Franco e il suo autista provengono da un lotto venduto dall'azienda CBC alla polizia federale di Brasilia nel 2006. Lo rivela una fonte della polizia di Rio, citata dalla Tv Globo.La fonte rivela anche che la targa di almeno uno dei veicoli usati dai killer è clonata. L'omicidio ha creato un'ondata di sdegno in tutto il Paese e in migliaia sono scesi a manifestare in ...

Il Brasile in piazza per chiedere giustizia per Marielle Franco : Il Brasile in piazza per chiedere giustizia per Marielle Franco Decine di migliaia di brasiliani piangono la consigliera municipale di Rio de Janeiro e militante per i diritti sociali e civili. La donna è stata freddata in un agguato poco dopo aver accusato nuovamente la polizia di avere un “battaglione della morte”. Continua a leggere L'articolo Il Brasile in piazza per chiedere giustizia per Marielle Franco proviene da NewsGo.

Le foto delle manifestazioni per Marielle Franco - uccisa a Rio de Janeiro : Era consigliera a Rio de Janeiro: si definiva «nera, lesbica e attivista politica, madre a 19 anni e femminista» The post Le foto delle manifestazioni per Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro appeared first on Il Post.

Brasile - uccisa Marielle Franco : attivista contro violenze nelle favelas : Rabbia in Brasile per la morte di Marielle Franco , giovane assessore del Partito socialismo e libertà uccisa a Rio De Janeiro con tre colpi di pistola. La donna stava tornando a casa dopo un incontro ...

A Rio de Janeiro uccisa Marielle Franco - nota attivista contro le violenze nelle favelas : È stata uccisa in un agguato in pieno giorno Marielle Franco, nota militante per i Diritti Umani, giovane consigliera del Partito socialismo e libertà (Psol) di Rio de Janeiro, giustiziata insieme al suo autista, Anderson Pedro Gomes, mentre stava tornando da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas....