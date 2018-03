Maria Grazia Cucinotta | l' amara confessione a Libero | ' Anche io sono stata molestata'

Maria Grazia Cucinotta : "Avances? Ho detto parecchi no" : Maria Grazia Cucinotta, intervista dal quotidiano Libero, ha rivelato che non ha mai ricevuto proposte indecenti dal produttore Harvey Weinstein che, diversi anni fa, ha distribuito Il postino, il capolavoro del compianto Massimo Troisi: Con me si è comportato in modo impeccabile,non posso esprimermi su quello che non conosco. Da donna, che lavora in questo ambiente da quando aveva 18 anni, dico che ci sarà sempre un uomo che ci prova o ...

Improvviso malore nel bar del marito - Maria Grazia muore a 24 anni : la verità dall’autopsia : Dolore a Taviano (Lecce), dove un’intera comunità ha partecipato ai funerali di Maria Grazia Serra, una ragazza di 24 anni che sabato scorso è morta dopo essersi sentita male nel bar del marito. La giovane parrucchiera lascia due figli di 3 e 5 anni.Continua a leggere

Lecce - colpita da un improvviso malore Maria Grazia muore a 24 anni : era mamma di due bimbi : E' successo a Taviano, nel Salento: Maria Grazia stava aiutando il marito nel bar di famiglia quando si è sentita male improvvisamente. Inutili i tentativi di salvarla. Lascia due bimbi di 3 e 5 anni. "Oggi il dolore è immenso per la tua perdita, mi basta ricordare la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza".Continua a leggere

Maria Grazia Cucinotta : «Noi donne dovremmo essere più complici» : La lista dei suoi successi è lunga: madre, moglie, attivista, filantropa, modella, attrice, poduttrice, sceneggiatrice e regista- al momento è impegnata in una serie web (e forse tv) che si intitola Teen, dedicata a come vedono la vita gli adolescenti. È stata anche Bond Girl per dieci minuti in Il mondo non basta ed è conosciuta a livello internazionale per il ruolo di Beatrice in Il Postino, accanto a Massimo Troisi. Maria Grazi Cucinotta, ...

Maria Grazia CUCINOTTA / Tra carriera e vita privata : "Mia figlia è l'unica che può chiedermi qualsiasi cosa" : MARIA GRAZIA CUCINOTTA si racconta alle pagine del settimanale Chi, parlando della sua carriera fatta di rinunce per il bene della famiglia ma anche di tante soddisfazioni.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:59:00 GMT)

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Maria Grazia Cucinotta fa 50 anni : “Il tempo che passa? Non lo sento” : E’ stata una delle attrici più ammirate del Festival di Montecarlo, dove è arrivata come ospite e ha sfilato sul red carpet con un abito nero scollato e un curioso copricapo.

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Bloody money : M5S - Maria Grazia Canuto non ha mai lavorato al Ciels di Padova : Padova, 28 feb. , AdnKronos, 'Maria Grazia Canuto non lavora e non ha mai lavorato al Ciels di Padova: la donna, coinvolta nell'inchiesta a puntate 'Bloody money' di Fanpage, non fa parte del corpo ...

Bloody money : M5S - Maria Grazia Canuto non ha mai lavorato al Ciels di Padova : Padova, 28 feb. (AdnKronos) - "Maria Grazia Canuto non lavora e non ha mai lavorato al Ciels di Padova: la donna, coinvolta nell'inchiesta a puntate “Bloody money” di Fanpage, non fa parte del corpo docenti e non ne ha mai fatto parte, e non è quindi in alcun modo riconducibile o collegabile all’ist

Maria Grazia Cucinotta : "Ricordi di Taormina". Ma alle sue spalle c'è un altro luogo da sogno : Maria Grazia Cucinotta posta su Facebook una foto di qualche anno fa e allega la seguente didascalia: «Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore... Baciiii». Peccato che, come le...

“Che ignorante - ma come si fa?”. Il web contro Mariagrazia Cucinotta. La bella attrice pubblica una foto sul suo profilo ma a qualcuno non sfugge la clamorosa gaffe. In pochi minuti gli utenti insorgono : ecco la pietra dello scandalo : Galeotti furono i social network, capaci di interrompere un idillio fin qui abbastanza solido tra la sempre bella Maria Grazia Cucinotta e i suoi sostenitori virtuali, sempre pronti a sottolinearne bellezza e simpatia a ogni occasione. Almeno finora, perché l’ultima uscita della star, una gaffe bella e buona in realtà, le ha attirato contro critiche a non finire (alcune anche decisamente volgari ed esagerate). Tutta colpa di un ...