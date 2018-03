Mare | al via Missione Blue Tech

Economia del Mare - al via la missione commerciale 'Blue Tech' : Una fitta agenda di incontri bilaterali oltre 150 di affari tra imprese e ricercatori italiani del settore dell' Economia del mare e una delegazione di imprenditori americani, con l'obiettivo di sondare nuove forme di collaborazione nel campo delle tecnologie marine. Il tutto si è svolto nella giornata di lunedì ...

Viabilità sulla Ragusa Mare e la rotatoria Camemi : Con l'arrivo della primavera e l'avvicinarsi dell'estate cominciano le segnalazioni sulla Viabilità a Marina di Ragusa.

Isole da salvare : al via la nona edizione del progetto di Marevivo “Delfini Guardiani” [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo Liguria : Mareggiata - chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna : A causa di una mareggiata è stata chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas, in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di fermare il transito veicolare (fatto salvo il trasporto urbano). L'articolo Maltempo Liguria: mareggiata, chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e ...

La Bolivia con una bandiera lunga 200 km rivendica il suo accesso al Mare : La Bolivia con una bandiera lunga 200 km rivendica il suo accesso al mare Il piccolo stato sudamericano sogna la libertà persa nel XIX secolo. Continua a leggere L'articolo La Bolivia con una bandiera lunga 200 km rivendica il suo accesso al mare proviene da NewsGo.

Bolivia - una bandiera da 200 km per rivendicare l'accesso al Mare : Una bandiera lunga 200 chilometri per reclamare l'accesso al mare. La Bolivia sta facendo una serie di pressioni internazionali per cercare di recuperare l'affaccio sull'Oceano Pacifico, perso durante una guerra nel XIX secolo in favore...

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel Mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Viaggio della speranza per guarire dalla leucemia - recuperati in Mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...

Oim : nel 2018 arrivati in Europa via Mare circa 11mila migranti e rifugiati : In Italia il maggior numero di arrivi e di vittime registrati dalla Organizzazione per le migrazioni; seguono Spagna, Grecia e Turchia. Rispetto allo stesso periodo del 2017, il calo degli arrivi in Italia è del 65%

Mira. Lite in via Mare Mediterraneo : morto un trentenne : Omicidio nel Veneziano. Alla base del delitto c’è un litigio tra coinquilini sfociato in tragedia. Uno dei due ha afferrato

Parigi-Nizza 2018 - seconda tappa : Dylan Groenewegen batte Elia Viviani allo sprint. DeMare resta leader : seconda tappa per la Parigi-Nizza, dopo l’arrivo insidioso di ieri, oggi, in quel di Vierzon, abbiamo assistito alla prima vera volata di gruppo. Su un lungo rettilineo in pendenza ad imporsi è Dylan Groenewegen con uno sprint lanciato lunghissimo: l’ex campione olandese della LottoNL-Jumbo ha battuto l’azzurro Elia Viviani. resta in maglia gialla di leader il transalpino Arnaud Démare. Inizio di gara particolare quello ...

Incidente via del Mare : scontro tra Panda e bus - feriti passeggeri e conducente dell'auto : Incidente oggi 2 marzo sulla via del Mare . Intorno alle 15 circa una Fiat Panda si è scontrata contro un autobus Roma Tpl all'altezza di viale dei Romagnoli , ad Ostia Antica. Violento l'impatto ...

Alta Marea a Lipari : allagata la via Tenente Mariano Amendola : A causa dell’Alta marea, l’acqua ha invaso la via Tenente Mariano Amendola a Lipari, per quasi un chilometro. La strada è stata chiusa al traffico. Allagati bar, negozi e il supermercato. L'articolo Alta marea a Lipari: allagata la via Tenente Mariano Amendola sembra essere il primo su Meteo Web.

Prima 'Via Francigena' sul Mare tra cattolici e ortodossi : Sta per prendere il largo il primo pellegrinaggio che vedrà insieme cattolici e ortodossi alla volta di Fatima. All'indomani del centenario delle apparizioni mariane nella cittadina portoghese dove si ...