Marco Costa a DM | «Ad aprile lanciamo il Venti Italia 2 chiude? Speriamo di no»

(Di lunedì 19 marzo 2018)Nuove partenze e palinsesti da assemblare, riposizionamenti. Possibili chiusure. I prossimi mesi saranno decisivi per i canali tematici Mediaset. E, che di queste reti è il direttore, ci sta lavorando. Nel giorno della presentazione di un nuovo ciclo di film su Iris, abbiamo incontrato il dirigente del Biscione per chiedergli anche dell’imminente lancio del canale, di Focus e del futuro incerto di2., partiamo dal ciclo di film sul Risorgimento in arrivo su Iris: perché questa scelta? Abbiamo deciso di lanciare un ciclo per i 170 anni dalla nascita del Risorgimento (1848-2018) e abbiamo deciso di trattare proprio il Risorgimento perché spesso Iris dedica particolari periodi della propria programmazione a eculturali o storici significativi. Lo abbiamo fatto due anni fa per i 400 dalla nascita William Shakespeare e l’anno ...