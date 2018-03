Marco Biagi | Mattarella lo ricorda | scritte choc a Modena La stessa pistola con cui le

All'Università di Modena scritte contro Marco Biagi : 'Non pedale più'. Il rettore : Clima di odio' : ... afferma il dirigente dem citando le scritte apparse sui muri della facoltà di Economia dell'Università di Modena , ' scritte vili e infamanti', un 'affronto non solo alla memoria del giuslavorista, ma ...

Chi era Marco Biagi - il giuslavorista che voleva più flessibilità per avere più occupazione : ... celebre come «legge Biagi » -, ispirata a una maggior flessibilità dei contratti di lavoro finalizzata a rendere più semplici le assunzioni, ampliando così gli ingressi nel mondo del lavoro. Un ...

Sedici anni fa l’omicidio di Marco Biagi - la denuncia : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” : "Lo Stato ha abbandonato mio padre. Non provo odio nei confronti di nessuno ma ovviamente non perdono gli assassini". Così Lorenzo, 29enne figlio del giurista ucciso a Bologna 16 anni fa dalle Brigate Rosse. Nel corso delle celebrazioni per l'anniversario del delitto, comparse anche scritte infamanti sui muri dell'Università di Modena: "Clima di odio non è scomparso".Continua a leggere