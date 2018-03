Marco Biagi | Mattarella lo ricorda | scritte choc a Modena Il piano delle Brigate Rosse

Modena - scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” : Modena , scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Biagi da parte delle nuove Brigate Rosse sono apparse scritte sui muri della facoltà di Economia di Modena contro il giuslavorista. “Non provo odio per gli assassini ma non li perdono”, ha affermato il […] L'articolo Modena , scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il ...

Modena - scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio : "Lo Stato ha abbandonato mio padre" : Nel giorno dell'anniversario dell'omicidio di Biagi da parte delle nuove Brigate Rosse sono apparse scritte sui muri della facoltà di Economia di Modena contro il giuslavorista. "Non provo odio per gli assassini ma non li perdono", ha affermato il figlio durante la commemorazione.

Chi era Marco Biagi - il giuslavorista che voleva più flessibilità per avere più occupazione : ... celebre come «legge Biagi » -, ispirata a una maggior flessibilità dei contratti di lavoro finalizzata a rendere più semplici le assunzioni, ampliando così gli ingressi nel mondo del lavoro. Un ...

Sedici anni fa l’omicidio di Marco Biagi - la denuncia : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” : "Lo Stato ha abbandonato mio padre. Non provo odio nei confronti di nessuno ma ovviamente non perdono gli assassini". Così Lorenzo, 29enne figlio del giurista ucciso a Bologna 16 anni fa dalle Brigate Rosse. Nel corso delle celebrazioni per l'anniversario del delitto, comparse anche scritte infamanti sui muri dell'Università di Modena: "Clima di odio non è scomparso".Continua a leggere