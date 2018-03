Marco Biagi | il 19 marzo 2002 l’omicidio del giuslavorista

newsgo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nato a Bologna il 24 novembre 1950,, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si iscrisse a Giurisprudenza e in seguito vinse una borsa di studio in diritto del lavoro a Pisa. Iniziò a scrivere per una rivista, si avvicinò al Parito Socialista Italiano e divenne insengnante presso le università di Modena