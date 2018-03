Marco Biagi | a Bologna staffetta in bicicletta per ricordare il giuslavorista ucciso

ilfattoquotidiano

: Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Biagi. Il nostro impegno per tenere vivo tutti i giorni non solo il r… - Michele_ADAPT : Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Biagi. Il nostro impegno per tenere vivo tutti i giorni non solo il r… - francescoseghez : Ci penso ogni #19marzo, quando usciva questa prima pagina avevo 12 anni. Eppure se guardo la mia vita di oggi è la… - Michele_ADAPT : Queste le scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena. Questa la ragione del perché ricordare Marco Bi… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Era il 19 marzo 2002.era tornato a casa indalla stazione dia casa, in via Valdonica. E’ lì che lo aspettava il commando delle nuove Br che l’avrebbea colpi di pistola.e consigliere di diversi ministri, aveva ricevuto minacce in quanto promotore di una riforma del mercato del lavoro – emanata dal governo Berlusconi un anno dopo il suo assassinio – che tra il resto creava i contratti di collaborazione a progetto, il lavoro intermittente e quello occasionale e disciplinava le agenzie di somministrazione di manodopera abrogando i rapporti interinali. “Sono trascorsi sedici anni dal crudele agguato in cui vennee la ferita inferta dai terroristi assassini è ancora aperta nella nostra comunità civile”, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In questa ...