Marchionne | ' Non venderemo mai il marchio Fiat'

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'ad come Marchionne-Boccia. Video : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

Per Marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’. Ma non parlate di funerale : di Carblogger “Fiat sarà meno importante in Europa”, resteranno soltanto la famiglia “500 e la Panda” di cui è attesa una nuova generazione entro il 2020. Sergio Marchionne l’ha detto nel modo più chiaro possibile al Salone di Ginevra: “Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500. ...

M5S NON FA PAURA/ L'inseguimento di Marchionne e Boccia al carro dei vincitori : Sergio Marchionne, Vincenzo Boccia e altri industriali non sembrano essere spaventati da un eventuale Governo 5 Stelle. Convinzione politica o tattica di sopravvivenza? SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:56:00 GMT)TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bolloré che fa pensare a Berlusconi e Patuano, di ZaccheoEMBRACO/ La lezione per Calenda e l’Italia dopo i licenziamenti sospesi, di S. Luciano

Gruppo FCA - Marchionne : "Non venderò mai la Magneti Marelli" : Sergio Marchionne indica un percorso ben preciso per la Magneti Marelli. Al termine della riunione dell'associazione dei produttori automobilistici europei (Acea), l'amministratore delegato del Gruppo FCA è stato categorico: "Magneti Marelli non la venderò mai". Esempio Ferrari per la Borsa. Per la società di componentistica si profila dunque una strada simile a quella intrapresa dalla Ferrari in occasione della quotazione in ...

Fca : Marchionne Non chiude ai cinesi - ma prima il piano : Marchionne invita a essere cauti e a evitare gli allarmismi sulla minaccia del presidente degli Usa Donald Trump di introdurre dazi sulle auto, ma azzarda una stima sui possibili effetti che un ...

Fca - Marchionne : "Non venderà mai la Magneti Marelli" : 'Ci deve essere il riconoscimento del fatto che una parte dell'amministrazione Trump vede questo come un problema dell'economia americana e sta cercando di raddrizzare delle posizioni che sono andate ...

Marchionne : 'Fiducia nel futuro - il Paese ce la farà. Confermo - non riconosco più Renzi' : GINEVRA - 'Ho una grandissima fiducia che il Paese ce la farà, Mattarella ha un grandissimo lavoro da fare'. Lo ha affermato Sergio Marchionne, ad di Fca, rispondendo a una domanda...

Ferrari - Marchionne/ "Formula E? Non siamo pronti. Marchio Maserati sulle Haas? Ci stiamo pensando" : Ferrari, parla Marchionne: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della Rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Ferrari in F1 - Marchionne torna all'attacco : 'Liberty non capisce un tubo' : Ma noi vogliamo una scelta chiara sulla protezione del DNA di questo sport, non vogliamo che sia diluito da ragioni commerciali e di spettacolo". "Liberty non capisce un tubo" "A noi interessano gli ...