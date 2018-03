March Madness | da Virginia a Loyola-Chicago | meglio e peggio del weekend

È cominciata la “ March Madness” : Cioè l'imprevedibile e spettacolare fase finale del campionato di basket delle università americane: 64 squadre, 5 turni a eliminazione diretta The post È cominciata la “March Madness” appeared first on Il Post.

Wild Side Basketball n. 25 : dopo l'ospite Alessandro Sandini tutta la March Madness NBA e tanto basket vicentino : Puntata 25 per la truppa di Wild Side basketball , in streaming su VicenzaPiu.tv alle 17 e alle 22 di oggi 14 marzo con repliche successive come da palinsesto e poi on demand sulle App VicenzaPiùTv e sul nostro canale YouTube e qui a seguire, ndr, con un ...