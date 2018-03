wired

: Mappato il dna del “toporagno” sopravvissuto all’estinzione i dinosauri #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Mappato il dna del “toporagno” sopravvissuto all’estinzione i dinosauri #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - pcexpander : Mappato il dna del “toporagno” sopravvissuto all’estinzione i dinosauri #pcexpander #cybernews - Viadigitale : Mappato il dna del 'toporagno' sopravvissuto all'estinzione i dinosauri - Wired -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sessantasei milioni di anni fa, forse a causa dello schianto di un enorme asteroide, tre quarti delle forme di vita sulla Terra si sono estinti,compresi. Ma alcune specie animali sono sopravvissute alla catastrofe, arrivando, quasi immutate, fino ai giorni nostri. È il caso dei solenodonti, bizzarre creature simili a toporagni che proprio per aver conservato tratti tipici degli antichi mammiferi si sono conquistati l’appellativo di fossili viventi. Difficilissimi da avvicinare, dei solenodonti si sa poco, ma ora il sequenziamento del loro genoma potrebbe svelarci qualcosa di più su di loro e sulla storia del nostro pianeta. Lo studio – per ora disponibile in pre-print su GigaScience – è stato condotto dal team di ricercatori guidati da Taras K. Oleksyk dell’Università di Porto Rico a Mayagüez, in collaborazione con l’Istituto Tecnologico di Santo Domingo e ...