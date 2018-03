Mamma uccisa a colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola : Una donna di 31 anni è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata raggiunta da diversi colpi di pistola mentre...

Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : il compagno confessa l'omicidio : Ha confessato il delitto Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di...

Giovane Mamma di 20 anni uccisa a pugnalate e gettata in un pozzo : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Vittima una Giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con l...