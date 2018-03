Maltempo | piogge e scioglimento neve | allagamenti nei Balcani

Maltempo Toscana - il presidente Rossi : le piogge “hanno riempito gli invasi - è una bella notizia” : “Piove da tempo. La pioggia continua ha creato danni e disagi ma senza i nubifragi non ci sono state alluvioni. Dal Dipartimento Ambiente della Regione Toscana dicono che si sono riempiti gli invasi e il livello delle falde acquifere si è rialzato. È una bella notizia“: lo ha scritto questa mattina su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. L'articolo Maltempo Toscana, il presidente Rossi: le piogge “hanno ...

Maltempo in Campania - arriva l'allerta gialla per piogge e venti : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato 'un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo delle precipitazioni ...

Meteo - nel weekend torna il Maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Maltempo - piogge forti nell’Alessandrino : rischio valanghe sulle Alpi : piogge abbondanti in Piemonte, da questa mattina, ma finora l’unico problema si è verificato a Gavi, dove è stato chiuso – “in via precauzionale”, spiega l’Ufficio Tecnico del Comune – il guado sul torrente Lemme. E sono proprio nell’Alessandrino – come previsto – le precipitazioni più intense: a metà pomeriggio la rete Arpa ha misurato 41.2 millimetri di pioggia a Ponzone, 30.8 a Carrega ...

Meteo - torna il Maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

BURIAN BIS : STA PER TORNARE CON PIOGGE E NEVE/ Previsioni meteo - Ernani : “Maltempo e temperature polari” : BURIAN Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Maltempo - Alleanza Coop : “A causa delle piogge 100 milioni di danni all’ortofrutta” : Le coltivazioni di ortofrutta che si erano salvate dal ghiaccio rischiano di essere distrutte ora dall’acqua, con ulteriori danni per 100 milioni di euro. Sono le prime stime dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in merito alla nuova ondata di Maltempo che potrebbe far perdere il 20% della produzione orticola, come broccoli, cavoli, verza, finocchi, carciofi e scarole; una situazione che andrebbe ad aggravare il quadro ...

Maltempo Toscana : le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese : fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese ma senza criticita’ rilevanti: cosi’, in serata, l’ondata di Maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l’allerta arancione fino a domani pomeriggio. A causa delle piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese – che a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo – e Stella, che in localita’ ...

Maltempo - Italia divisa in due : piogge al centro-Nord e caldo primaverile al Sud : Forti piogge al centro-Nord e caldo primaverile al Sud. E' un'Italia spaccata in due quella che si appresta ad affrontare nuove allerta meteo nel settentrione e un abbassamento delle temperature nel ...

Maltempo : piogge intense al Centro-Nord - frane e smottamenti in Liguria : ROMA - Una domenica difficile al Centro-Nord, con piogge intense, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore. Allerta ...

