Maltempo Umbria | torna la neve sull’Appennino | Castelluccio di Norcia imbiancata

Maltempo Umbria : rischio danni agli olivi : In Umbria il Maltempo caratterizzato da freddo intenso e successivamente da neve e piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato danni, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ai rami giovani, che sarebbero andati in produzione quest’anno: è quanto osserva Confagricoltura in una nota in cui sottolinea che con il “gelicidio” verificatosi, in particolare, il primo marzo, si sono, ...

Maltempo - POSSIBILI DANNI AGLI OLIVI IN UMBRIA : PERUGIA Il freddo intenso prima, poi la neve e, a seguire, le piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato DANNI, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiuso tratto A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiusa l'A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo Umbria - Protezione Civile : solo 30 richieste per disagi nelle Sae : solo una trentina le richieste di intervento per i problemi riscontrati nelle Sae, le abitazioni di emergenza delle famiglie terremotate: lo ha reso noto la Protezione Civile della Regione Umbria. Tutte le richieste di intervento sono state immediatamente avviate a soluzione e comunque, si precisa, in nessun caso e’ venuto a mancare il riscaldamento della struttura prefabbricata. La Protezione Civile sottolinea come, “al di ...

Maltempo - gelo e neve in Umbria : disagi in attenuazione : disagi in attenuazione, in Umbria, dopo la nevicata delle ore scorse e al sole tornato a splendere. I mezzi spargisale sono in azione fin dalle primissime ore del mattino. Alcune strade interne, in particolare a Perugia, sono state chiuse per precauzione. disagi in mattinata sono stati registrati a causa del ritardo di alcuni bus a Perugia, mentre ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti sia in provincia di Perugia che di Terni per mezzi ...

Maltempo Umbria : scuole chiuse in molti Comuni domani lunedì 26 Febbraio : Le scuole resteranno chiuse lunedi’ 26 a Cascia, in via precauzionale, come in molto altri Comuni umbri, compresi Perugia e Terni, a causa dell’allerta arancione, per criticita’ moderata, emessa dalla Protezione civile, per il rischio di neve a bassa quota e di formazione di ghiaccio. A Norcia il Comune ha invece per il momento deciso di non sospendere le lezioni. Le condizioni meteo attuali e le previsioni per la notte (caduta ...

Maltempo Umbria : nevicate imminenti - strade sgombre e mezzi spargisale in azione : Codici “verdi” segnalano nevicate imminenti in Umbria, ma i mezzi spargisale sono al lavoro sulle principali vie di comunicazione: non si rileva al momento nessuna emergenza. Le strade sono sgombre e la situazione è regolare. Situazione tranquilla anche a Norcia e nelle altre zone umbre terremotate. L’allerta meteo scatterà in Umbria è prevista dalle ore 13. Dalle ore 22 di oggi è stato disposto il blocco del transito dei mezzi ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...