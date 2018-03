Maltempo Toscana | il presidente Rossi | le piogge “hanno riempito gli invasi | è una bella

Maltempo - torna la pioggia in Toscana : Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore nelle prossime 24 ore: fino alla mezzanotte di sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della ...

Maltempo Toscana : le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese : fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese ma senza criticita’ rilevanti: cosi’, in serata, l’ondata di Maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l’allerta arancione fino a domani pomeriggio. A causa delle piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese – che a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo – e Stella, che in localita’ ...

Allerta Maltempo in Toscana : per 48 ore : Forte ondata di maltempo per oggi e domani in tutta la Toscana. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso Allerta giallo e arancione.

Previsioni meteo - è allerta : pesante Maltempo domenica al Nord e in Toscana : Forte perturbazione in arrivo: "Rischio di nubifragi e allagamenti, non sottovalutare il peggioramento". Acqua alta a Venezia. Previsioni meteo: ecco le zone a rischio BLOG Quel caldo inverno artico - ...

Rischio nubifragi - allerta Maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Maltempo Toscana : frana nell’Aretino - isolate due abitazioni : A causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandisco’ (Arezzo), probabilmente originata da piogge e neve, due abitazioni sono rimaste isolate. Il movimento franoso si è riversato su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandisco’, isolando le case di via Campiano. Sul posto i vigili del fuoco (che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area), il personale del comune di Castelfranco ...

Maltempo Toscana : fiume Elsa in piena nel comune di Manciano : Fino alla mezzanotte di oggi, martedì 6 marzo, è stata emessa criticità di colore giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore nella zona sud della provincia di Grosseto. Per questo motivo sono stati chiusi l’attraversamento sul fosso del Fiascone, quello del fiume Elsa in località Pian di Cirignano e Molino dell’Onteo, nel comune di Manciano, fino a quando non si ripristineranno le condizioni di sicurezza per la ...

Maltempo Toscana : prorogata la chiusura della sp 477 dell’Alpe di Casiglia : Ancora Maltempo in Toscana dove è stata prorogata la chiusura del Sp 477 Dell’Alpe di Casaglia a causa del pericolo di slavine. Lo rende noto la Città metropolitana di Firenze. Sarà riaperta, invece, la sp 74 Marradi-San Benedetto, sulla quale era stata interdetta la circolazione a causa della presenza di alberi ad alto fusto pericolosamente inclinati sulla strada per effetto della neve accumulatasi su di essi. La decisione di prorogare la ...

Maltempo - codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Maltempo - emergenza in Toscana : il fiume Cecina in piena - sopra il livello di guardia anche Ema e Pesa : Ancora allerta in Toscana dove, in seguito allo scioglimento della neve caduta in questi giorni e delle ingenti piogge odierne, il fiume Cecina è in piena e ha superato diverse soglie di controllo a monte dell’abitato di Cecina (Livorno). Il fiume è al momento sotto costante monitoraggio e non sembra destare particolari preoccupazioni. Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, spiega una nota, ha comunque avvisato con un messaggio vocale la ...

Maltempo Toscana - Valtiberina : Rossi pronto a chiedere lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha accolto immediatamente l’appello lanciato dai sindaci dei Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, entrambi in provincia di Arezzo, in grande difficoltà dopo l’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Il presidente ha quindi annunciato di aver dato mandato di eseguire nei tempi più rapidi possibili il sopralluogo per verificare i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ...

Maltempo Toscana - anziani coniugi bloccati dalla neve : salvati dai Carabinieri : Una coppia di anziani, rimasta isolata dalla neve e dal ghiaccio in un casolare sulle colline di Livorno, è stata tratta in salvo dai carabinieri, che sono intervenuti con un mezzo fuoristrada. A chiamare il 112 nella mattinata di ieri, la donna che si trovava con il marito, non vedente, in un casolare a Limoncino (Livorno). I due erano andati nella casa per proteggere alcune piante a causa della nevicata. Proprio per questo motivo sono rimasti ...

Maltempo e neve - la situazione viabilità : chiusa la A1 e altri tratti in Liguria - Emilia-Romagna e Toscana : Anas rende noto che, a causa del Maltempo, in Liguria sulla SS1 ‘via Aurelia’ è chiuso il tratto al km 460,000 nel territorio comunale di Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. In Emilia Romagna, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ è chiusa la carreggiata in direzione nord al km 187,000 a Igea Marina a causa di un mezzo pesante di traverso sulla sede stradale. Sull’Appennino tosco-romagnolo ...

Maltempo Toscana : caos treni - bloccati dal gelicidio : Sono fermi in diverse stazioni della Toscana tutti i treni regionali in transito sulle linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato-Pistoia. La causa è il fenomeno del ‘gelicidio‘, ossia il ghiaccio che si è formato sulle linee di alimentazione elettrica. E’ quanto comunicano Ferrovie spiegando che i tecnici sono al lavoro per limitare i disagi che, comunque, sono evidenti per i passeggeri, quasi tutti pendolari che in queste ore erano ...