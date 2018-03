Maltempo | sull' Italia nuova ondata di gelo e neve dalla Russia

Maltempo Sardegna : frana sulla sp7 - senso unico alternato : Nel corso della notte a causa delle incessanti piogge in Barbagia si è verificata una frana al km 11 della Strada Provinciale 7 tra Desulo e Fonni (Nu). Un intero costone roccioso è caduto portando a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale. I Carabinieri di Desulo e il personale della Provincia di Nuoro si sono recati sul posto per verificare il rischio di ulteriori frane e valutare l’eventuale chiusura ...

Maltempo su Nordest e tirreniche con NEVE sulle Alpi - schiarite al centro sud : Roma - L'ultima perturbazione interessa ancora questa mattina i settori tirrenici meridionali e l'estremo Nordest con rovesci sparsi che vanno ormai attenuandosi. Sul Nordest la NEVE è scesa sulle Alpi oltre i 1000/1300m, ma a tratti anche a quote più basse, con i fiocchi che sono riusciti ad abbassarsi fino a 700m sul Tarvisiano. Piogge invece a bassa quota, anche battenti, con accumuli pluviometrici di oltre 30mm nella ...

Maltempo - piogge forti nell’Alessandrino : rischio valanghe sulle Alpi : piogge abbondanti in Piemonte, da questa mattina, ma finora l’unico problema si è verificato a Gavi, dove è stato chiuso – “in via precauzionale”, spiega l’Ufficio Tecnico del Comune – il guado sul torrente Lemme. E sono proprio nell’Alessandrino – come previsto – le precipitazioni più intense: a metà pomeriggio la rete Arpa ha misurato 41.2 millimetri di pioggia a Ponzone, 30.8 a Carrega ...

Maltempo Bologna : 19 frane sulle strade provinciali : A causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane, a Bologna le frane in atto su varie strade provinciali sono salite a 19. Di questi movimenti franosi, tre hanno comportato modifiche alla viabilità da oggi con sensi unici alternati su varie strade provinciali interessate alle frane. L'articolo Maltempo Bologna: 19 frane sulle strade provinciali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Meteo - torna il Maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

Maltempo in Usa - tempesta sulla East Coast : 1.500 voli cancellati : Per la terza volta in due settimane un'ondata di Maltempo si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta "Skylar" ha già iniziato a causare disagi in un'area che si estende dal ...

Maltempo Usa : tempesta sull’East Cost - 1500 voli cancellati : Per la terza volta in due settimane un’ondata di Maltempo si e’ abbattuta sulla Costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta ‘Skylar’, cosi come l’hanno ribattezzata i meteorologi, dalle prime ore del mattino ha gia’ iniziato a causare disagi in un’area che si estende dal Maine allo stato di New York. Al momento la zona piu’ colpita sembra essere Boston dove e’ previsto circa mezzo metro di ...

Maltempo - Astral infomobilità : neve sulla strada di Forca D’Acero - spazzaneve attivi : “Anche oggi neve sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. Dal km 15+000 al km 9+680 sono attivi spazzaneve e spargisale di Astral spa. La strada è percorribile”. Lo comunica, in una nota, Astral Infomobilitt. L'articolo Maltempo, Astral infomobilità: neve sulla strada di Forca D’Acero, spazzaneve attivi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze : A causa del Maltempo, in Toscana dalle ore 04:30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi–Firenze è rallentata tra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. Sul posto i tecnici di Rete ferroviaria Italiana. L'articolo Maltempo: circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Chiusi-Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sulla “Tempesta di San Giuseppe” : Maltempo shock Sabato 17 Marzo - poi tornano GELO e NEVE : 1/32 ...

Maltempo : frana sull’Aurelia nel Savonese : Una frana di grosse dimensioni si è staccata lungo la via Aurelia a Capo Mele, nel Comune di Laigueglia nel Savonese. La frana si è staccata all’altezza della chiesa della Madonna delle Penne, riversandosi sulla carreggiata all’imboccatura della galleria paramassi che si trova in quel punto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, con Anas e la polizia municipale di Laigueglia e di ...

Maltempo - nuovo allarme sulla Capitale : litorale a rischio erosione. Bufere anche al centro-nord e Campania : ALLERTA PER LAZIO E ROMA Scatta una nuova allerta meteo a partire da domenica sera fino a martedì. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che ...