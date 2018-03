Maltempo Roma Allerta per 18 ore

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : fiumi osservati speciali [VIDEO] : Ondata di Maltempo in Emilia–Romagna: nevica soprattutto in collina e sui rilievi dell’Appenino, come anche anche in alcune zone della pianura centrale nel settore emiliano come a Bologna e Modena. E’ in vigore fino alla mezzanotte l’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica emessa dalla protezione civile regionale. osservati speciali i fiumi, a causa dello scioglimento del manto nevoso e delle forti precipitazioni ...

Maltempo in Puglia ed Emilia-Romagna : pubblicati provvedimenti urgenti : Pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio che ha lo scopo di favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità generata dall’emergenza neve del 5-11 gennaio 2017. Inoltre è stata pubblicata l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri che prevede i primi interventi ...

Maltempo Roma : strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...

Maltempo - gelo e neve anche a Roma con il Burian 2? I meteorologi smentiscono : "Una bufala" : gelo, ghiaccio e “ipotesi” neve anche a Roma in arrivo a giorni: tutto smentito dagli esperti di Meteo.it

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo - piene e frane in Emilia-Romagna : monitorati Secchia e Reno : Oltre mille volontari sul campo in Emilia-Romagna e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile al lavoro per gestire la situazione col minor rischio possibile. L’allerta Maltempo ancora non rientra, anche se in serata potrebbero tornare nelle loro abitazioni le 11 persone evacuate a Gaggio Montano (Bo) in seguito alla frana rimessasi in movimento nei giorni scorsi. Resta un’allerta gialla per il rischio di ...

Maltempo Roma - SOS alberi dopo la neve : 300 interventi in tre giorni : Trecento interventi “in emergenza” sulle alberature della Capitale sono stati effettuati solo nei primi tre giorni di lavoro dopo l’emergenza neve. E’ quanto apprende l’Adnkronos dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Adesso il lavoro del Campidoglio sta proseguendo con la messa in sicurezza delle aree verdi e anche con la rimozione dei rami caduti a Roma in seguito all’ondata ...

Maltempo Emilia Romagna : 19 interventi nell’Appennino bolognese e 4.2 milioni già stanziati : Per la messa in sicurezza del territorio dell’Appennino bolognese arrivano “19 interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 4,2 già stanziati. Si tratta di 6 cantieri nei comuni di Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Marzabotto”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, rispondendo al consigliere Igor Taruffi (Si) che, in una ...

Roma : Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa Maltempo : Roma – maltempo sulla Capitale. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco Roma – Infiltrazioni d’acqua nei terrazzi e per strada. Caduta di alberi e... L'articolo Roma: Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa maltempo proviene da Roma Daily News.

Maltempo Emilia-Romagna : Aipo rimuove tronchi e accumuli sul torrente Enza : Con l’aumento dei livelli idrometrici del torrente Enza dell’ultima settimana, dovuti allo scioglimento della neve in montagna, il materiale vegetale che si era depositato lungo le sponde è stato preso in carico dalle corrente, creando accumuli in alcuni punti localizzati dell’Enza – a Enzano (Parma) e Lentigione (Reggio Emilia) – che rischiavano di ridurre le condizioni di officiosità del corso d’acqua; inoltre le variazioni di livello ...

Maltempo Roma - voragini in città : il Comune velocizza i lavori : E’ stata già testata nell’autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l’ondata di Maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l’obiettivo di ...

Allerta meteo Emilia Romagna : Maltempo in arrivo - codice arancione : Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – sul territorio dell’Emilia-Romagna. E’ quanto deciso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna Emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina ...