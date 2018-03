Maltempo Ravenna | attiva allerta per stato del mare e criticità idrogeologica

Maltempo Ravenna : situazione dei fiumi sotto controllo e livelli idrometrici in calo : A causa delle intense precipitazioni di questi giorni e del rialzo delle temperature, il Comune di Ravenna rende noto che si è reso necessario controllare i fiumi Lamone, Savio e Montone per monitorare il livello delle piene e prevenire possibili fenomeni franosi. Durante la notte la situazione è stata monitorata dalla Polizia Municipale e dagli uffici di Protezione Civile del Comune, allo stato attuale i livelli idrometrici sono in calo e non ...