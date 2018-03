Maltempo | pioggia e scioglimento della neve | acqua alta nei Balcani

Maltempo - Coldiretti : “Inverno bagnato - +16% di pioggia” : Tra pioggia, gelo e neve è caduta in questo inverno in Italia il 16% di acqua in più rispetto alla media storica con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’arrivo dell’ultima coda dell’inverno sulla base dei dati Isac- Cnr dopo un 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno ...

Maltempo - domenica di pioggia. Arriva Buran bis fino a giovedì più freddo e neve : ROMA - 'Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere', diceva Igor di Frankestein Junior . E per ora è così. La domenica di questa terza settimana di marzo, per gran parte d'Italia è cominciata sotto una ...

Maltempo Lombardia : Valtellina e Valchiavenna - nevicate in quota e pioggia a fondovalle : In Valtellina e Valchiavenna si registrano in queste ore nevicate sopra i 1500 metri, pioggia nel fondovalle e abbassamento delle temperature. In riferimento alla viabilità si registrano disagi per il transito sulle strade in quota e sul fondovalle per la presenza di numerose buche sull’asfalto sconnesso a causa del gelo invernale. L'articolo Maltempo Lombardia: Valtellina e Valchiavenna, nevicate in quota e pioggia a fondovalle sembra ...

Maltempo - torna la pioggia in Toscana : Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore nelle prossime 24 ore: fino alla mezzanotte di sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della ...

Maltempo - torna Buran : pioggia nel week end - poi crollo temperature e neve a bassa quota : Due perturbazioni in arrivo. Da lunedì temporali e grandinate al centro e al sud, nevicate fin sopra i 6/700 metri e temperature sotto zero di notte

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : L'inverno non è affatto finito. E ne avremo prova durante il weekend, quando il colpo di coda si farà sentire in tutta Italia, da nord a sud. Sono in arrivo due perturbazioni, la seconda attirerà ...

Maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliorato la situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...

Maltempo - emergenza pioggia : il Po sale di 2 metri in 24 ore - acqua alta a Venezia : Il Maltempo, e soprattutto la pioggia incessante, continua a creare problemi in Italia. E sembrano lontane le immagini della secca del Po della scorsa estate, quando il letto del fiume era coperto da erba e cespugli. Dopo le ultime piogge, il suo livello è salito di circa 2 metri in 24 ore e l’arrivo di altre perturbazioni, che porteranno violenti temporali, desta preoccupazione. Così come l’acqua alta a Venezia, che ha raggiunto i ...

Maltempo Prato : monitoraggio continuo per allerta pioggia : E’ sempre alta l’attenzione della Protezione civile per garantire sicurezza al territorio pratese e ai cittadini: una macchina in continua azione grazie all’attività degli operatori, delle associazioni e dei volontari. Dopo l’emergenza neve della scorsa settimana, anche in quest’ultimo fine settimana l’allerta è rimasta alta per il rischio idrogeologico, in particolare nella giornata di ieri. Gli operatori, ...

Creato il fotovoltaico che non teme il Maltempo : sfrutta anche la caduta della pioggia : Una nuova generazione di pannelli fotovoltaici farà presto la comparsa sui tetti di milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie alle innovative celle solari ibride, sviluppate da un team di ricercatori della Soochow University in Cina, il maltempo non solo non sarà un problema ma diverrà incredibilmente un ...