Maltempo | nel Bolognese movimenti franosi su strade

Maltempo - frana nel Pisano : strada interrotta a Castelfranco : Un costone di roccia si è staccato dalla collina e ha invaso la carreggiata sottostante sulla strada provinciale 34 per Montefalcone, a Castelfranco (Pisa). Lo smottamento non ha causato feriti ma è stato necessario interrompere la viabilità in attesa di mettere in sicurezza l’area e sgombrare la strada dai detriti. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i vigili urbani per regolare il traffico, per cercare di istituire almeno il ...

Maltempo Pistoia : frana nel Pesciatino - evacuate 6 famiglie : Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in ...

Maltempo - torna il gelo di Burian : neve a bassa quota nel Nord-Est | : La primavera resta al palo. A partire da lunedì 19 marzo le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi. Disagi in Campania, acqua alta a Venezia. Termometro sotto le medie anche al Centrosud da ...

Maltempo nel Lecchese : frana a Valmadrera - evacuate 3 famiglie : A causa del pericolo dovuto a una frana causata dalle ultime intense piogge, 3 famiglie (7 persone), sono state evacuate la scorsa notte a Valmadrera, alle porte di Lecco: lo smottamento si è verificato a monte di tre abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Le 7 persone sono state evacuate e trasferite in un albergo della zona. L'articolo Maltempo nel Lecchese: frana a Valmadrera, evacuate 3 famiglie sembra essere il primo su Meteo ...

Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito : disagi nei trasporti - allerta Maltempo : Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles. La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : 1/17 ...

Maltempo - il Burian ritorna nel Regno Unito : neve a Londra che passa da +13°C a -1°C in poche ore [GALLERY] : 1/24 ...

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Previsioni Meteo : avanza il Maltempo nel weekend - sarà una Domenica piovosa in tutt’Italia. Poi arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : 1/22 ...

Maltempo - torna Buran : pioggia nel week end - poi crollo temperature e neve a bassa quota : Due perturbazioni in arrivo. Da lunedì temporali e grandinate al centro e al sud, nevicate fin sopra i 6/700 metri e temperature sotto zero di notte

Meteo - nel weekend torna il Maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Maltempo - piogge forti nell’Alessandrino : rischio valanghe sulle Alpi : piogge abbondanti in Piemonte, da questa mattina, ma finora l’unico problema si è verificato a Gavi, dove è stato chiuso – “in via precauzionale”, spiega l’Ufficio Tecnico del Comune – il guado sul torrente Lemme. E sono proprio nell’Alessandrino – come previsto – le precipitazioni più intense: a metà pomeriggio la rete Arpa ha misurato 41.2 millimetri di pioggia a Ponzone, 30.8 a Carrega ...

Maltempo - in arrivo freddo - vento e tempeste - nel week end probabili nevicate : Roma - Prosegue la fase dinamica e instabile sul Continente Europeo, caratterizzata dall'assenza di figure anticicloniche in grado di portare stabilità duratura. Una nuova perturbazione atlantica, legata a un profondo vortice depressionario al largo dell'Irlanda, si prepara a entrare in azione da Ovest e a interessare l'Italia a partire da giovedì. MERCOLEDI' ULTIMI SCAMPOLI DI BEL TEMPO - Pressioni medie ...

Maltempo Campania : regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli : Ripresa alle 12.20 la regolare circolazione dei treni sulle linee del nodo ferroviario di Napoli, nell’area casertana. Lo rende noto Rfi. La tromba d’aria che ieri sera ha investito la zona ha causato gravi danni all’infrastruttura, in particolare tra Gricignano e Caserta, dove si e’ verificata, tra l’altro, la caduta della linea aerea di alimentazione elettrica. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono ...