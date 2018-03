Maltempo | il ritorno del Burian flagella il Regno Unito | neve | ghiaccio e forti venti

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : L'inverno non è affatto finito. E ne avremo prova durante il weekend, quando il colpo di coda si farà sentire in tutta Italia, da nord a sud. Sono in arrivo due perturbazioni, la seconda attirerà ...

Maltempo - il gran ritorno di Buran : dal weekend pioggia - vento e temperature in picchiata : Due perturbazioni in arrivo da Nord a Sud. Previsti temporali anche forti e nevicate. Da mercoledì nelle regioni settentrionali si torna a zero gradi

Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

Maltempo - Rfi : “Più treni regionali del previsto - domani ritorno alla normalità” : Più corse regionali rispetto a quelle programmate per il Maltempo. Il traffico ferroviario regionale nel Nord e Centro Italia “procede senza particolari criticità, in base al programma definito dal Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana“. Lo rende noto la stessa Rfi. In alcune regioni dell’arco alpino e nel Lazio, i treni stanno circolando in quantità superiore, garantendo più collegamenti. Nelle prossime ore e per la ...

Maltempo : Rfi - previsto ritorno a normalità circolazione da domani : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – La situazione ferroviaria dovrebbe ritornare alla normalità a partire da domani, venerdì 2 marzo. E’ la previsione comunicata da Rete Ferroviaria Italiana in base alle attuali previsioni meteorologiche. Nelle prossime ore, Rfi incontrerà le imprese di trasporto per definire il programma di circolazione dei prossimi giorni sulla base del bollettino meteo della Protezione Civile. Rfi continuerà a dare ...