Maltempo Friuli Venezia Giulia | neve sul Carso e in pianura | raffiche di Bora fino a 103

Maltempo - auto travolta da un torrente in Friuli : donna tratta in salvo : Macchina travolta questa mattina dalla piena delle acque del torrente Malina, ingrossato dal Maltempo. La conducente, una donna di 80 anni, tentava di attraversare un guado a Premariacco (Udine) quando la vettura, un’Audi Q3, è stata risucchiata dalla forte corrente e trascinata per alcuni metri nel letto del torrente prima di fermarsi, bloccata da alcuni tronchi. L’automobilista è stata raggiunta dai Vigili del fuoco, intervenuti ...

Maltempo : migliora in Friuli - ma atteso un forte peggioramento : migliora la situazione Maltempo in Friuli Venezia Giulia, ma per le prossime ore è attesa una nuova nuvolosità. Nella zona carsica, dove stanotte è caduto qualche centimetro di neve, sono possibili nuove deboli nevicate sopra i 400 metri. Leggermente diminuita anche l’intensità della Bora, con raffiche che a Trieste raggiungono i 100 chilometri orari. E, dopo i disagi alla circolazione di stamattina, dovuti alle deboli nevicate della ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : nuova ricognizione dei danni per le trombe d’aria di Agosto : La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Protezione civile regionale ed i Comuni interessati, procederà nelle prossime settimane ad un’ulteriore ricognizione dei danni causati dal Maltempo dello scorso 10 Agosto. A dicembre, il consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza chiesto dalla Regione nei giorni immediatamente successivi ai fortunali che avevano causato ingenti danni ed obbligato diversi Comuni ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : freddo e bora forte a 130 all’ora : bora con raffiche oltre i 130 chilometri all’ora, attirata dalla depressione e dall’aria fredda in quota proveniente dal Nord-Europa, soffia da oggi e almeno fino a venerdì prossimo sul Friuli Venezia Giulia. La “punta” odierna è stata toccata a Trieste, con 131 chilometri all’ora. Secondo le previsioni meteo dell’Osmer Arpa Fvg, il vento di bora sarà sostenuto su tutta la regione, molto forte sul capoluogo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Trieste prevista bora a 120 chilometri all’ora : La bora soffia a Trieste già da qualche giorno ma secondo le previsioni emesse oggi dall’Osservatorio Meteo dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia, già da domani le raffiche potrebbe superare i 100 all’ora. L’osservatorio infatti segnala per la giornata di mercoledì “vento di bora sostenuto sulla costa, forte a Trieste e in quota (sulle Alpi Giulie): dalla sera la bora sarà ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : Secondo il Bollettino regionale, il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia cala al grado 2 su 5 sulle Alpi e a grado 1 sulle Prealpi. Fino alla quota di 1.900-2.000 metri il manto nevoso si presenta in genere ben consolidato, sulle Prealpi fino alle massime quote. Sulle Alpi, sopra i 1.900 metri in particolare nelle esposizioni settentrionali, sono ancora presenti recenti depositi da vento non del tutto consolidati dove, in particolare in ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe in diminuzione : Va da marcato (grado 3 su scala di 5) sulle Alpi a moderato (2) sulle Prealpi il pericolo di valanghe in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica oggi in Bollettino regionale. Il pericolo e’ in rapida diminuzione. Ieri sono cadute piogge sino a 1.900 metri circa, mentre al di sopra sono caduti dai 30-50 cm di neve sulle Alpi Carniche, 20-40 a Est. Alla fine sono scesi 10-20 cm alla quota di 1.700 m. su neve bagnata. Nel pomeriggio, sopra i ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti venti di scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...