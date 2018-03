Maltempo | frana nel Pisano | strada interrotta a Castelfranco 

Ghera-De Priamo (FDI) : Roma frana sotto il Maltempo : Ghera-De Priamo: Il ‘Piano Marshall’ e’ un’altra grande bufala targata 5 Stelle Roma – Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo hanno rilascato in una nota alcune dichiarazioni.... L'articolo Ghera-De Priamo (FDI): Roma frana sotto il maltempo proviene da Roma Daily News.

Maltempo - frana a Pistoia : 6 famiglie evacuate : I vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) sono intervenuti in una strada della zona collinare compresa tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina (la cosiddetta ‘Svizzera Pesciatina’) per una frana causata dalle forti piogge di questi giorni. La frana risulta essere ancora in movimento e per questo motivo sono state fatte evacuare, in via precauzionale, sei famiglie. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia municipale, ...

Maltempo nel Lecchese : frana a Valmadrera - evacuate 3 famiglie : A causa del pericolo dovuto a una frana causata dalle ultime intense piogge, 3 famiglie (7 persone), sono state evacuate la scorsa notte a Valmadrera, alle porte di Lecco: lo smottamento si è verificato a monte di tre abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Le 7 persone sono state evacuate e trasferite in un albergo della zona. L'articolo Maltempo nel Lecchese: frana a Valmadrera, evacuate 3 famiglie sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna : frana sulla sp7 - senso unico alternato : Nel corso della notte a causa delle incessanti piogge in Barbagia si è verificata una frana al km 11 della Strada Provinciale 7 tra Desulo e Fonni (Nu). Un intero costone roccioso è caduto portando a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale. I Carabinieri di Desulo e il personale della Provincia di Nuoro si sono recati sul posto per verificare il rischio di ulteriori frane e valutare l’eventuale chiusura ...

Maltempo - frana in Appennino : evacuati verso il rientro : Otto persone sono state, per precauzione, allontanate dalle loro case a Novafeltria (Rimini), come previsto dai piani di evacuazione comunale. Potrebbero rientrare invece stasera a casa le 11 persone evacuate a Gaggio Montano. Il sindaco sta predisponendo l’ordinanza con l’indicazione di mantenere pero’ attiva la fase di preallarme. Smottamenti sono stati segnalati a Lama Mocogno (Modena) e, in Romagna, a Casteldelci, ...

Maltempo - frana a Sori : riaperta a senso unico la provinciale : E’ stata riaperta una corsia della strada provinciale 71 del monte Cornua che da Sori va verso le frazioni di Capreno, Testana e Sussisa chiusa dalle 21 di ieri sera per uno smottamento: la viabilita’ e’ stata riattivata a senso unico alternato grazie all’intervento dei tecnici e degli operai della direzione e mobilita’ della Citta’ Metropolitana. Nelle prossime ore saranno avviati altri accertamenti per ...

Maltempo Basilicata : chiusa per frana la statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Maltempo - frana nella zona di Novafeltria : inagibili 2 edifici : A causa di un movimento franoso che sta scendendo lungo un versante del Monte Pincio, nella zona di Novafeltria, nel Riminese, questo pomeriggio in via precauzionale sono stati resi inagibili due edifici. Un’abitazione, di proprieta’ di una 45enne del posto che non si trovava all’interno e ha gia’ trovato una soluzione abitativa alternativa, e un bed & breakfast di un 65enne. Anche la struttura ricettiva, ad apertura ...

Maltempo - frana nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

Maltempo Veneto : frana nel vicentino - massi tra Asiago e Lusiana : Una frana provocata dal Maltempo ha interessato la zona tra Asiago e Lusiana, sull’altopiano dei Sette Comuni (Vicenza): sulla SP69 sono caduti massi, uno dei quali di oltre un metro cubo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo la messa in sicurezza la strada è stata riaperta. L'articolo Maltempo Veneto: frana nel vicentino, massi tra Asiago e Lusiana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : frana sull’Aurelia nel Savonese : Una frana di grosse dimensioni si è staccata lungo la via Aurelia a Capo Mele, nel Comune di Laigueglia nel Savonese. La frana si è staccata all’altezza della chiesa della Madonna delle Penne, riversandosi sulla carreggiata all’imboccatura della galleria paramassi che si trova in quel punto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, con Anas e la polizia municipale di Laigueglia e di ...