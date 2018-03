Maltempo Emilia-Romagna | chiusi due ponti a Modena | attivato il monitoraggio dei fiumi

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : fiumi osservati speciali [VIDEO] : Ondata di Maltempo in Emilia–Romagna: nevica soprattutto in collina e sui rilievi dell’Appenino, come anche anche in alcune zone della pianura centrale nel settore emiliano come a Bologna e Modena. E’ in vigore fino alla mezzanotte l’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica emessa dalla protezione civile regionale. osservati speciali i fiumi, a causa dello scioglimento del manto nevoso e delle forti precipitazioni ...

Maltempo in Puglia ed Emilia-Romagna : pubblicati provvedimenti urgenti : Pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio che ha lo scopo di favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità generata dall’emergenza neve del 5-11 gennaio 2017. Inoltre è stata pubblicata l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri che prevede i primi interventi ...

Maltempo - piene e frane in Emilia-Romagna : monitorati Secchia e Reno : Oltre mille volontari sul campo in Emilia-Romagna e Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile al lavoro per gestire la situazione col minor rischio possibile. L’allerta Maltempo ancora non rientra, anche se in serata potrebbero tornare nelle loro abitazioni le 11 persone evacuate a Gaggio Montano (Bo) in seguito alla frana rimessasi in movimento nei giorni scorsi. Resta un’allerta gialla per il rischio di ...

Maltempo Emilia Romagna : 19 interventi nell’Appennino bolognese e 4.2 milioni già stanziati : Per la messa in sicurezza del territorio dell’Appennino bolognese arrivano “19 interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 4,2 già stanziati. Si tratta di 6 cantieri nei comuni di Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Marzabotto”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, rispondendo al consigliere Igor Taruffi (Si) che, in una ...

Maltempo Emilia-Romagna : Aipo rimuove tronchi e accumuli sul torrente Enza : Con l’aumento dei livelli idrometrici del torrente Enza dell’ultima settimana, dovuti allo scioglimento della neve in montagna, il materiale vegetale che si era depositato lungo le sponde è stato preso in carico dalle corrente, creando accumuli in alcuni punti localizzati dell’Enza – a Enzano (Parma) e Lentigione (Reggio Emilia) – che rischiavano di ridurre le condizioni di officiosità del corso d’acqua; inoltre le variazioni di livello ...

Allerta meteo Emilia Romagna : Maltempo in arrivo - codice arancione : Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – sul territorio dell’Emilia-Romagna. E’ quanto deciso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna Emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina ...

Maltempo Emilia-Romagna : frana in Appennino - sospesa la ferrovia Porrettana : Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all’innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall’enorme massa di terra. L’acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un ...

Maltempo - ancora emergenza in Emilia : frana nell’Appennino Bolognese : Prosegue in Emilia Romagna l’emergenza per la frana che da venerdì blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese. Sabato il fronte ha raggiunto il letto del fiume Reno, che passa poco lontano, ma per il momento l’enorme massa di terra, circa un milione di metri cubi, non ha ostruito completamente il corso d’acqua, grazie al lavoro di contenimento fatto giorno ...

Maltempo : l’Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale : La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d’emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna dalla settimana scorsa. La decisione – presa nella seduta di oggi pomeriggio – arriva dopo le segnalazioni che continuano ad arrivare in Regione e alla Agenzia regionale di protezione civile da ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : i danni potrebbero toccare 100 milioni : I danni registrati in Emilia-Romagna a causa del la recente ondata di Maltempo “potrebbero raggiungere, per i raccolti agricoli, anche i 100 milioni di euro“: lo rileva la Coldiretti regionale secondo cui “sono oltre duemila le aziende agricole che hanno visto svanire le produzioni di ortaggi invernali ma anche il raccolto dei frutteti, in particolare peschi e albicocchi che, con le temperature superiori alla media del mese di ...

Maltempo - Autostrade : circolazione regolare sulla A1 in Emilia Romagna : circolazione regolare sull’autostrada A1 in Emilia-Romagna dopo che, nella prima mattinata, era stato chiuso – a causa della pioggia gelata ora trasformata in neve – il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. Sempre sulla A1 tra Milano e complanare di Piacenza e tra Parma e Reggio Emilia, comunica Autostrade per l’Italia sul suo sito Internet, sono ...

Maltempo - gelicidio in Emilia Romagna : chiuso un tratto della A1 a Piacenza : Nuovi disagi per la viabilità in Emilia Romagna a causa del fenomeno della pioggia che gela. In atto deboli nevicate sull’A1 Milano-Napoli tra Piacenza nord e Reggio Emilia. Autostrade per l’Italia rende noto che è stato chiuso il tratto dell’A1 tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. “Come noto, la pioggia gelata – spiega Autostrade per l’Italia – non può essere ...

Maltempo Emilia-Romagna - Rfi : “Cessa il piano gelo - domani regionali regolari” : Termina da domani, in Emilia-Romagna, il ‘piano neve e gelo’, attivato il 28 febbraio da Rete Ferroviaria Italiana. La cessazione della misura fa seguito alla diminuzione dell’estensione e del livello dell’allerta meteo emessa oggi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nella giornata di oggi – spiega una nota della societa’ ferroviaria – ha circolato ...

GELICIDIO E Maltempo - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)