Maltempo e neve in Emilia-Romagna | fiumi osservati speciali VIDEO

In arrivo sul Bel Paese - il ciclone di primavera - Maltempo con neve anche a bassa quota : Roma - E' in arrivo una settimana fredda e invernale, maltempo e neve fino a quote basse. Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Questa settimana sarà decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centro sud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. ...

Maltempo - sull'Italia nuova ondata di gelo e neve dalla Russia - : La perturbazione non sarà intensa come Burian ma è previsto un crollo delle temperature anche di 10 gradi. Nella notte tra domenica e lunedì acqua alta record a Venezia. Diramata dalla Protezione ...

Maltempo - torna il gelo di Burian : neve a bassa quota nel Nord-Est | : La primavera resta al palo. A partire da lunedì 19 marzo le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi. Disagi in Campania, acqua alta a Venezia. Termometro sotto le medie anche al Centrosud da ...

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del Papà 2018 : forte Maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Maltempo : prima i temporali - poi tornano Buran e la neve : Allerta meteo nel Lazio da mezzanotte e per 18 ore per temporali. 'Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di ...

Maltempo : neve fuori stagione pure in Gb - caos nei trasporti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito : disagi nei trasporti - allerta Maltempo : Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles. La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : 1/17 ...

Maltempo a Parigi - chiusa per neve e freddo la Tour Eiffel : Parigi - La nuova ondata di Maltempo che ha colpito l'Europa ha provocato nuovi problemi a Parigi . La Tour Eiffel è stata chiusa questa mattina a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe ...