Maltempo | domani allerta gialla sulla Sicilia

Maltempo - linea Fs Chiusi-Firenze : ripresa regolare da domani : E’ prevista per domani la ripresa della normale circolazione ferroviaria lungo la linea convenzionale Firenze-Arezzo-Chiusi, interessata oggi da rallentamenti a causa del Maltempo. Lo rende noto Fs spiegando che sono 60 i tecnici di Rfi e della ditte appaltatrici al lavoro nei pressi di Indicatore (Arezzo), per ripristinare la massicciata danneggiata la scorsa notte dalle infiltrazioni, causate dalle abbondanti piogge che hanno interessato ...

Maltempo Ravenna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Maltempo - nuova allerta meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

Ultime ore di bel tempo da domani ritorna il Maltempo : Roma - Dopo la breve tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche di ...

Maltempo - buche a Fiumicino : da domani attive altre 5 squadre : Da domani nel comune di Fiumicino sarà in campo una task force di otto squadre di operai per riparare le buche stradali che si sono formate dopo la neve, il ghiaccio e la pioggia dei giorni scorsi. altre cinque squadre si uniranno infatti alle tre già in azione da lunedì scorso per il monitoraggio sui 350 chilometri del territorio. “Stiamo facendo un importantissimo lavoro di manutenzione del manto stradale rovinato in maniera molto ...

Maltempo - frana nel Bolognese : domani riapre la ferrovia Porrettana : Sarà interamente operativa da domani la linea ferroviaria Bologna – Porretta (la cosiddetta Porrettana), dopo la chiusura di due giorni del tratto fra Riola e Porretta per il movimento franoso in atto nella zona di Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese. La sospensione della circolazione ferroviaria ha comportato una riorganizzazione del servizio, anche con l’utilizzo di autobus sostitutivi, che si concluderà questa sera. Nel ...

Maltempo Emilia-Romagna - Rfi : “Cessa il piano gelo - domani regionali regolari” : Termina da domani, in Emilia-Romagna, il ‘piano neve e gelo’, attivato il 28 febbraio da Rete Ferroviaria Italiana. La cessazione della misura fa seguito alla diminuzione dell’estensione e del livello dell’allerta meteo emessa oggi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nella giornata di oggi – spiega una nota della societa’ ferroviaria – ha circolato ...

Maltempo : domani 3 Marzo niente scuole chiuse a Bologna : “Considerate le previsioni meteo, domani sabato 3 Marzo, è tutto regolare e le scuole a Bologna sono aperte”. Lo segnala l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: oggi le scuole nel capoluogo sono rimaste chiuse, ma domani come in molti altri comuni che avevano fermato la didattica le lezioni riprenderanno. “E’ stata inoltre revocata l’ordinanza – ha spiegato ancora il Comune – che ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole chiuse : “domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro. L'articolo Maltempo Marche, il sindaco di Pesaro: domani niente scuole chiuse sembra ...

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Maltempo : ad Arezzo scuole chiuse anche domani 2 Marzo : Il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati nel territorio del Comune di Arezzo anche per la giornata di venerdì 2 Marzo. Infatti, dopo i fenomeni nevosi, la situazione che potrebbe portare disagi e pericoli alla mobilità è legata alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Per la viabilità restano tutti percorribili con catene montate i passi ...

Maltempo - RFI : domani 2 marzo circolazione ferroviaria verso la normalità : Teleborsa, - Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani 2 marzo , dopo che il Maltempo continua implacabile a sferzare l'Italia. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla ...