Maltempo Croazia | allarme alluvioni per fiumi in piena 

Maltempo : neve e gelo in Croazia e in gran parte dei Balcani : L’ondata di freddo glaciale sta investendo da ieri anche la Croazia: in alcune località dell’entroterra le temperature sono scese fino a -20°C. La situazione è critica nelle regioni montuose di Lika e Gorski Kotar dove l’abbondante nevicata di stanotte ha determinato l’isolamento di alcuni villaggi e la chiusura di arterie fondamentali. Tutte le scuole e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi. Questa mattina ha iniziato ...