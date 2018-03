Maltempo | Coldiretti Venezia | allarme gelo sulle piante in fiore

Maltempo - Coldiretti : “Inverno bagnato - +16% di pioggia” : Tra pioggia, gelo e neve è caduta in questo inverno in Italia il 16% di acqua in più rispetto alla media storica con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’arrivo dell’ultima coda dell’inverno sulla base dei dati Isac- Cnr dopo un 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno ...

Maltempo - Coldiretti : “Strage su 25 milioni di ulivi - è calamità” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove è drammatica la conta dei danni del gelo invernale che ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all’Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione e la situazione è particolarmente drammatica nella Sabina, con la richiesta del proclamazione dello stato di calamità ...

Maltempo Lazio - Coldiretti : danni record per l’olivicoltura : “Dopo una verifica approfondita – spiega in una nota Coldiretti Lazio – sono emersi in tutta la loro gravità i danni provocati dalla neve e dal gelo siberiano del 27 e 28 febbraio scorsi. Tra i settori più colpiti, nel Lazio, c’è quello olivicolo che conta circa 68mila aziende, per una produzione che è la quinta in Italia in termini quantitativi. Tante le criticità segnalate in tutta la regione, dalla Tuscia alla zona di ...

Maltempo - il fiume Po sale di 2 metri in 24 ore : allerta della Coldiretti : allerta della Coldiretti per il rapido aumento del livello del fiume Po, significativo delle criticità registrata in molti corsi d'acqua e torrenti per l'ondata di Maltempo che ha interessato il centro-nord nelle...

Maltempo - Coldiretti : inverno con +20% di precipitazioni al Nord : Tra pioggia, gelo e neve al Nord è caduta in questo inverno il 20% di acqua in più rispetto alla media con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Ucea in riferimento all’allerta della protezione civile per l’arrivo di temporali e venti forti dal Nord al Centro con rischio idraulico in molte regioni, dalla Liguria ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “Lettera ai Comuni per una rapida verifica dei danni” : “Coldiretti ha inviato una lettera ai sindaci dei 378 Comuni del Lazio, a firma del presidente David Granieri, per sollecitare una rapida verifica dei danni e l’avvio dell’iter procedurale in seguito all’ondata di gelo siberiano che, la scorsa settimana, ha colpito tutta l’Italia. Nel Lazio, secondo le stime effettuate, il settore agricolo ha riportato danni per oltre 20 milioni di euro, con criticità destinate a ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : i danni potrebbero toccare 100 milioni : I danni registrati in Emilia-Romagna a causa del la recente ondata di Maltempo “potrebbero raggiungere, per i raccolti agricoli, anche i 100 milioni di euro“: lo rileva la Coldiretti regionale secondo cui “sono oltre duemila le aziende agricole che hanno visto svanire le produzioni di ortaggi invernali ma anche il raccolto dei frutteti, in particolare peschi e albicocchi che, con le temperature superiori alla media del mese di ...

Maltempo - Coldiretti Foggia : ancora disagi e viabilità a singhiozzo : In provincia di Foggia proseguono i disagi per la fase di Maltempo dei giorni scorsi che finora ha provocato danni nei campi, con rami spezzati per il peso della neve, ortaggi bruciati, gemme di frutteti gelate e difficoltà nelle consegne e nei ritiri dei prodotti ortofrutticoli, secondo quanto registrato in tutta la provincia da Coldiretti Foggia. Neppure la viabilità è tornata alla normalità. “Dal 26 febbraio ad oggi, in soli 8 giorni, ...

Maltempo - Coldiretti : 59% di pioggia e neve in più - scongiurata la siccità : Tra pioggia, gelo e neve è caduto il 59% di acqua in piu’ a febbraio rispetto alla media con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nei mesi precedenti e il 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno piu’ siccitoso dall’inizio delle rilevazioni nel 1800: lo rileva Coldiretti che traccia un bilancio dell’anomala ondata di Maltempo che ha ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos verdure in Ue - 300 milioni persi in Italia” : L’ondata di freddo e gelo ha devastato le coltivazioni agricole in tutta Europa dove si sta verificando un crollo delle disponibilità per il taglio dei raccolti nelle campagne e le difficoltà di consegna nelle città a causa dei blocchi della circolazione. E’ quanto emerge da un monitoraggio degli agricoltori della Coldiretti che hanno portato nel weekend i prodotti salvati dalla neve e dal gelo nei mercati di Campagna Amica a partire ...

Maltempo - Coldiretti : con il gelicidio strage di piante e consegne in tilt : Il gelicidio nei boschi, vigneti e frutteti rischia di provocare una strage per la rottura dei rami che cedono sotto il peso della pioggia ghiacciata. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti del particolare fenomeno atmosferico che sta interessando importanti zone ortofrutticole del Paese. Una calamità che – sottolinea la Coldiretti – fa aumentare i danni nelle campagne dove da Nord al Centro fino al Sud il gelo ha già ...