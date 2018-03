Maltempo | cede la carreggiata e la macchina sprofonda

Maltempo - cede argine di un lago nel Pisano : chiusa la sp 68 : I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e della sede centrale di Pisa sono intevenuti oggi a Montecatini Valdicecina, nel Pisano, nella zona del lago di Scandri, per il cedimento di circa 10 metri di argine dell’invaso. Secondo quanto spiegato, a titolo precauzionale è stata interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di terra che si trova nella parte sottostante il lago. Al lavoro due ...

Maltempo Veneto : cede sede stradale al Lido di Venezia : Intervento dei vigili del fuoco questa mattina al Lido di Venezia per un cedimento della sede stradale creatosi improvvisamente a causa delle piogge. La buca si è creata in via Sandro Gallo all’altezza del ponte delle Quattro Fontane. L'articolo Maltempo Veneto: cede sede stradale al Lido di Venezia sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo : da Giovedì il Maltempo concederà una tregua - temperature in forte aumento nel weekend : Previsioni Meteo prossimi giorni, dopo piogge intense e nevicate cadute anche a bassa quota, nei prossimi giorni tornerà a farci visita il sole su tutta la penisola. 15 Febbraio – nella giornata di Giovedì avremo nuvolosità diffuse sulle regioni alpine, su Molise e parte della Calabria meridionale; prevalenza di sole sul resto della penisola. 16 Febbraio – persisteranno le nuvolosità su tutto l’arco alpino, con nuvolosità in ...

Isola dei Famosi - il Maltempo fa piangere i naufraghi : ecco cosa sta succedendo : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...

Maltempo - tempeste e neve : cosa sta succedendo - da New York a Cervinia. In Australia caldo record - a Madrid auto bloccate dalla neve : Passeggeri bloccati per ore al Jfk, centinaia di voli cancellati o dirottati, ma anche valanghe e strade bloccate tra il Piemonte e il Veneto: l’allerta Maltempo quest’anno sta mettendo a dura prova i sistemi di trasporto e il turismo