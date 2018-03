Maltempo | aperta una delle paratie del lago del Turano per abbassare il livello 

Dramma in strada a Genova - uomo cade in una voragine aperta dal Maltempo e muore : La vittima è un anziano della zona di 87 anni, la buca aperta dal maltempo due anni fa ma non è stata mai riparata per un contenzioso tra Comune e residenti.Continua a leggere

Maltempo - frana a Sori : riaperta a senso unico la provinciale : E’ stata riaperta una corsia della strada provinciale 71 del monte Cornua che da Sori va verso le frazioni di Capreno, Testana e Sussisa chiusa dalle 21 di ieri sera per uno smottamento: la viabilita’ e’ stata riattivata a senso unico alternato grazie all’intervento dei tecnici e degli operai della direzione e mobilita’ della Citta’ Metropolitana. Nelle prossime ore saranno avviati altri accertamenti per ...

Maltempo : riaperta nel cuneese la statale 21 Colle Maddalena verso la Francia : Anas comunica che ieri sera la strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ è stata riaperta nel tratto compreso tra Argentera (km 51+000) e il confine di Stato on la Francia (km 59+708). Le condizioni meteo hanno consentito le operazioni previste dal Piano di intervento di distacco artificiale di valanghe (Pidav). Gli interventi, che rientrano nel protocollo di convenzione fra Anas, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità ...

Maltempo : riaperta la strada di Arni dopo la caduta delle pietre : E’ stata riaperta al transito veicolare, in meno di 24 ore, la strada provinciale 10 di Arni dove ieri pomeriggio tra località ‘Tre Fiumi’ e galleria del Cipollaio, c’è stata una caduta massi che ha costretto la Provincia di Lucca a chiuderla. Grazie al lavoro dei tecnici, degli addetti e della Provincia intervenuti subito, è stato possibile bonificare il versante interessato dallo scivolamento di materiale, anche se la ...

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Cuneo-Limone : E’ stata riaperta la circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo-Limone. Lo si apprende da Fs. La linea era stata chiusa a causa del Maltempo che ha colpito il nord Italia. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ferroviaria Cuneo-Limone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos : È stata riaperta poco prima di mezzogiorno l'autostrada A1 nel tratto Milano-Bologna, dopo la chiusura disposta tra Milano e Sasso Marconi in direzione sud, a causa dell'ondata di...

Maltempo : riaperta A1 tra Milano e Bologna. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : Sbarramenti restano sull'A13 e A14. Autostrade per l'Italia consiglia: 'Evitare di mettersi in viaggio'. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero ...

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos sulle autostrade : autostrade parzialmente chiuse, come la A1, nel tratto tra Milano e Bologna, e treni in partenza dalla Liguria ancora fermi: sono questi gli effetti del Maltempo e del gelicidio al Nord. Sono stati...

Maltempo - A12 riaperta. Tir fuori strada : Aurelia bloccata : Maltempo, A12 riaperta. Tir fuori strada: Aurelia bloccata Circolazione ripresa tra La Spezia e Sestri Levante, chiusi alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna. Dopo la neve, ora il pericolo è il gelicidio. La pioggia ghiacciata sta creando problemi alla circolazione. PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo : riaperta l’A12 - Aurelia bloccata in Liguria : riaperta nella notte l’autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, chiusa a causa del fenomeno del gelicidio: ciò aveva diviso in due la Liguria, anche a causa della chiusura della via Aurelia, l’altra principale via di collegamento tra la provincia della Spezia e la provincia di Genova. L’Aurelia rimane interrotta a causa di un Tir uscito di strada sul passo del Bracco, ancora in bilico. I vigili del fuoco dovrebbero ...

Maltempo - A24-A25 : riaperta la circolazione dei mezzi pesanti : Le Prefetture dell’Aquila e di Chieti, tenuto conto del mutato quadro meteorologico, hanno revocato con effetto immediato il divieto di circolazione, su tutta la rete stradale ed autostradale di Loro competenza al di fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti è rientrata nella ...

Maltempo : A24 riaperta ai mezzi pesanti nel tratto laziale : La Prefettura di Roma ha revocato nel pomeriggio il divieto di circolazione, precedentemente imposto per tutta la giornata odierna ai mezzi pesanti, sulla tratta dell’autostrada A24 di sua competenza. Per problemi connessi a possibili tratti ghiacciati sulle tratte di loro competenza, restano invece in vigore le ordinanze per il fermo dei mezzi pesanti emesse dalle Prefetture abruzzesi. Permane quindi il divieto di circolazione ai veicoli ...

Maltempo : Montecitorio deserta ma aperta - chiuso cortile interno per neve : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – E’ deserta ma ha aperto i battenti puntualmente, alle 8, la Camera dei deputati. Chiusi gli ingressi di via della Missione e piazza del Parlamento, a causa della scarsezza del personale con alcuni dipendenti che non sono riusciti ad arrivare sul posto di lavoro. Ma è aperto l’ingresso principale di piazza Montecitorio, così come risultano aperte sala stampa e buvette, il bar storico della Camera dei ...