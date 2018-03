Maltempo | allerta Meteo della Protezione Civile

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - allerta gialla del Dipartimento regionale della Protezione civile domani sulla Sicilia. In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sulla Sicilia occidentale e meridionale. Venti da forti a burrasca sulla Sicilia occi

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Maltempo Ravenna : attiva allerta per stato del mare e criticità idrogeologica : Da mezzogiorno di lunedì 19 marzo alla mezzanotte di martedì 20, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 49, “arancione”, per stato del mare, “gialla” per criticità idraulica, idrogeologica, vento e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna ...

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte Maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Allerta Meteo Festa del papà – La “Tempesta di San Giuseppe” si abbatte sull’Italia - NEVE al Nord e forte Maltempo al Centro/Sud : 1/11 ...

Maltempo Roma. Allerta per 18 ore : Maltempo. Regione, Allerta meteo da mezzanotte e per 18 ore. Criticità idrogeologica per temporali codice giallo su tutte zone. ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso... L'articolo Maltempo Roma. Allerta per 18 ore proviene da Roma Daily News.

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del Papà 2018 : forte Maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito : disagi nei trasporti - allerta Maltempo : Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles. La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte Maltempo al Centro/Sud : 1/17 ...

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta gialla dalla Toscana all'Umbria per rischio idrogeologico e idraulico, mareggiate e venti di burrasca sulle regioni del sud

Meteo - oggi torna il Maltempo : temporali e vento forte - l'allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Maltempo in Campania - arriva l'allerta gialla per piogge e venti : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato 'un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo delle precipitazioni ...