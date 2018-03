Malena | dalla politica al porn0 | Nel Pd fingevano di non conoscermi | ma poi mi

blogo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un reality alle spalle e le porte del porno ormai spalancate. Ma, 35 anni e un passato da agente immobiliare, vanta anche un’esperienzacome delegata all’assemblea nazionale del Partito Democratico.Un’esperienza avviata nel 2013, quando Renzi vinse nelle primarie contro Cuperlo e Civati. E lei, al secolo Filomena Mastromarino, correva proprio nel team dell’ex sindaco di Firenze: “Il voto era collegato a Renzi, avendo preso lui la maggior parte dei voti, scattò il mio seggio. Davo una mano a livello locale, ma poi mi sono ritrovata catapultata in una realtà che non era la mia”.prosegui la letturaal: "Nel Pddi non, ma poi mi chiedevano i selfie" pubblicato su Gossipblog.it 19 marzo 2018 11:26.