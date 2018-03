Malagò | All' Idroscalo vorrei un parco olimpico

Giovanni Malagò : “Lo sport nelle scuole è la madre di tutte le battaglie. Occorre un piano Marshall” : Per fare crescere lo sport in Italia è fondamentale investire nelle scuole. Fin da bambini, infatti, è necessario praticare un’attività sportiva non soltanto con obiettivi agonistici ma anche semplicemente per mantenersi in forma e condurre uno stile di vita sano. Portare lo sport nei luoghi dove i più piccoli imparano le nozioni basilari che saranno importanti per tutta la vita è decisivo per mantenere l’Italia ai vertici del ...