Make up primavera | le tendenze della prossima stagione

Make-up 2018 : una primavera in rosa : Archiviato il Millennials Pink dello scorso anno, la primavera alle porte sboccia di un nuovo femminilità. E sì, di un nuovo rosa che è insieme inno alla giovinezza e a una ritrovata consapevolezza. Come il Make-up sfoggiato da Emma Stone agli Oscar 2018, un vero e proprio omaggio alla legerezza e alla positività. LEGGI ANCHEBalsamo labbra tonalizzanti Positiva, solare, luminosa, la donna si affaccia alla calda stagione 2018 navigando tra mari ...