Mafia : Mise dedica due francobolli a Impastato e Padre Puglisi : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Un francobollo da 95 centesimi sarà dedicato, il 21 marzo, al giornalista Giuseppe Impastato, ucciso per il forte impegno contro la Mafia il 9 maggio 1978, a Cinisi (Palermo). Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noti alcuni dettagli del valore postale anche se l’immagine sarà resa nota soltanto il giorno di emissione. Il francobollo per Impastato mostrerà un ritratto e la scritta ‘Radio ...