Mafia | domani a Palazzo Pirelli iniziative in ricordo donne assassinate

liberoquotidiano

: RT @LombardiaOnLine: E’ dedicata alle #donne vittime di #mafia la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie. Domani 20 marzo iniziati… - alcinx : RT @LombardiaOnLine: E’ dedicata alle #donne vittime di #mafia la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie. Domani 20 marzo iniziati… - ntonioGiordano : RT @LombardiaOnLine: E’ dedicata alle #donne vittime di #mafia la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie. Domani 20 marzo iniziati… - LombardiaOnLine : E’ dedicata alle #donne vittime di #mafia la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie. Domani 20 marzo inizi… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sono oltre 150 leuccise dalla, morte per impegno politico, vittime di delitti d’onore o rimaste intrappolate in situazioni familiari mafiose dalle quali non sono riuscite a uscire. Senza dimenticare leche lavorano contro la criminalità organizzata, t