Madre invia all' amante le foto osè della figlia 14enne | a processo

Giacomo Celentano / Chi è il figlio di Adriano : "L'Onnipotente ha inviato sua Madre" : Giacomo Celentano, il secondogenito del cantante Adriano: la sua forte vocazione, l'amore per la Madonna dopo il periodo difficile della sua vita all'insegna della depressione.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Madre inviava foto della figlia di 7 anni senza veli all'amante Video : Ci troviamo a Brindisi, un comune italiano di circa ottantasettemila abitanti in Puglia, dove un uomo di cinquanta anni è stato arrestato assieme alla sua amante per istigazione ed incitamento alla #pedofilia. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di pedofilia nei confronti di una bambina di soli sette anni che viveva ancora con la Madre di quarantadue anni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo e la donna avevano una ...

