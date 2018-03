Una forte tempesta tropicale ha ucciso almeno 17 persone e 15mila senza tetto nella penisola di Masoala, in Madagascar, colpita il 16 marzo, dalla tempeesta 'Eliakim'. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di gestione di rischi e catastrofi in una nota. La tempesta si è poi spostata lungo la parte est dell'isola verso Sud. In 10 anni,il Madagascar, uno dei Paesi più poveri al mondo,è stato colpito da oltre 40 cicloni e tempeste. A gennaio,il ciclone Ava causò 51 morti e 22 dispersi. Nel 2017 Enawo fece 78 morti.(Di lunedì 19 marzo 2018)

