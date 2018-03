“Ma è proprio lei” Da Uomini e Donne il gossip che scotta Pippo Inzaghi cade ai piedi

“Ma stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene chi ride ultimo. Il pubblico contro l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

“Ma come?”. Isola - durante la diretta il messaggio di Francesco Monte. Lo pubblica sui social proprio mentre Alessia Marcuzzi è collegata con gli ex naufraghi. No - non ce l’aspettavamo. Paola - sicuro - ancora meno : Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest’ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull’accaduto ...

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente dell’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...

“Ma è proprio lui?”. Don Matteo - quasi da non crederci : il super ospite di stasera. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Una novità che lascerà di sasso non poche persone. Poi quel sospetto : “Sei solo? E lei dov’è?” : Don Matteo, ci siamo quasi! Ma attenzione perché a Spoleto arriva anche l’ex tronista Andrea Damante. Stasera (ore 21.20) su Raiuno torna l’appuntamento con Don Matteo 11, l’amata fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective. In programma gli episodi undici e dodici. Il primo, intitolato “Ancora bambina” ha come protagonista Francesca, 13 anni, già una ballerina prodigio, e al centro delle indagini dei carabinieri e ...

“Ma che ti ridi? Hai svergognato la Royal Family!”. Kate Middleton ha fatto il botto. La duchessa di Cambridge si è fatta vedere proprio così : con quel particolare ‘inquietante’ stampato addosso. Subito è scoppiata la polemica : tutta le verità su quella grave infrazione al protocollo : Bella, sorridente e amata da tutti. Kate Middleton da quando è entrata nella vita di William ha fatto gioire tutti i sudditi della Royal Family britannica. Effettivamente la giovane inglesina fin da principio ha messo d’accordo tutti, d’accordo non è di sangue blu, ma è la personificazione del sogno di tante ragazze: cenerentola esiste ancora, anche se lei è ricca e la sorella non è una megera. Ora la duchessa di Cambridge dopo aver dato ...

“Ma chi è?”. Isola - c’era anche lui in studio - ma pochi l’hanno riconosciuto. È bastata un’inquadratura di pochissimi secondi per scatenare la curiosità del pubblico : si tratta proprio del suo compagno : Isola dei Famosi, la quarta puntata debutta di martedì (il cambio era già stato annunciato settimane fa) e come sempre non delude gli spettatori. Una certezza: anche se spostata di 24 ore la puntata non comincia prima delle 21,45 e, come ogni settimana, sui social fioccano le lamentele. “Sono state due settimane burrascose – ha esordito Alessia Marcuzzi che poi archivia subito il ‘canna gate’ e le polemiche con Eva ...

“Ma sono loro - tutti nudi”. Scandalo per il famoso calciatore : insieme a questa donna dal fisico mozzafiato (a sua volta non proprio sconosciuta) eccolo debuttare a sorpresa nel mondo del porno. I fan a bocca aperta : Gli appassionati di calcio che amano seguire i campionati stranieri e hanno la memoria lunga sicuramente ricorderanno il nome di Jermaine Pennant, calciatore inglese che in carriera ha vestito maglie importanti come quella dell’Arsenal e soprattutto del Liverpool, squadra nella quale ha militato tra il 2006 e il 2009. Una carriera, quella calcistica, ormai in declino per l’esterno di centrocampo, che ha 35 anni gioca ora nel ...

“Masturbazione : si rischia la morte”. Lo studio che apre nuovi scenari. Un buon rapporto con il proprio corpo ormai non è più un tabù - ma la scienza parla chiaro : “Non fatelo così!” : L’autoerotismo ormai non è più un tabù, la masturbazione è un atto naturalissimo e anzi è stato anche confermato dalla scienza fare bene alla salute e specialmente al benessere psico-fisico sia femminile che maschile. Autoerotismo in realtà significa dedicarsi del tempo, conoscersi e amarsi, e al contrario di quanto pensano in molti sembrerebbe far bene anche alla relazione di coppia. Ma un recente studio tedesco dimostra quello che ...

“Ma guardate che roba…”. Sanremo - ci mancava lo scoop a luci rosse. È successo ‘dietro le quinte’ e lo scoop è subito volato di bocca in bocca. “Queste cose qui - proprio al Festival e davanti a tutti…”. Insomma - scoperto il fattaccio : Ci mancava, in questo inizio Sanremo 2018 già di per sé non al riparo dalle solite, immancabili polemiche anche uno scandalo a luci rosse. E no, non ci riferiamo alla vertiginosissima scollatura con cui si è presentata sul palco dell’Ariston la bella e brava Noemi, artista tra le più amate negli ultimi anni dal pubblico italiano che ha scelto per la kermesse sanremese un abito decisamente troppo coraggioso, finendo per mettere a ...

Sarri ha fatto grande il Napoli : De Laurentiis metta da parte il proprio orgoglio e si affidi al “Maestro” : Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ieri ha spaventato un po’ tutti con alcune dichiarazioni enigmatiche in merito al proprio futuro. “Il rinnovo è l’ultimo pensiero che mi passa per la testa. Il contratto c’è, prevede della clausole, il presidente vorrebbe negoziarle, ma l’unica clausola che conta è che io non consideri il ciclo finito o meno. Se considero che il ciclo può proseguire il problema non si pone ...