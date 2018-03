Ma è l' uomo forte di un Paese debole

“Fido - reggiti forte. E dato che ci sei reggi anche questo…”. Quando il migliore amico dell’uomo è il passeggero : Tra le strade di Songkha , città portuale nel sud della Tailandia, le stranezze sono in agguato: basta coglierle al volo. Il passeggero di una moto filma un signore, dotato di mascherina antismog, che scorrazza con il cane sul retro del suo scooter. L’amico a quattro zampe non solo si regge con nonchalance al padrone, ma per l’occasione si trasforma anche in un pratico porta ombrelli L'articolo “Fido, reggiti forte. E dato che ci sei reggi ...

“Fido - reggiti forte. E dato che ci sei reggi anche questo…”. Quando io migliore amico dell’uomo è il passeggero : Tra le strade di Songkha , città portuale nel sud della Thailandia, le stranezze sono in agguato: basta coglierle al volo. Il passeggero di una moto filma un signore, dotato di mascherina antismog, che scorrazza con il cane sul retro del suo scooter. L’amico a quattro zampe non solo si regge con nonchalance al padrone, ma per l’occasione si trasforma anche in un pratico porta ombrelli L'articolo “Fido, reggiti forte. E dato che ci sei ...

A Francoforte una mostra sul binomio computer-uomo - : ... un suo punto di vista? Può sviluppare una coscienza o un senso del sé? È in grado di costruire una propria visione del mondo? E quanta autonomia siamo disposti a concedergli, oggi e in futuro? " Per ...

“Era lì - con nessuno accanto. Ma non era solo”. La foto che ha commosso il mondo. Un uomo seduto al tavolo - di fronte a un piatto vuoto - visibilmente emozionato. Uno scatto potentissimo che nasconde una storia ancora più forte : Una foto toccante, drammatica, che ha fatto piangere lacrime sincere agli utenti di tutto il mondo quando se la sono improvvisamente trovata di fronte. Scattata in un giorno, quello di San Valentino, che dovrebbe essere un momento dolce da trascorrere in compagnia della persona amata, alla quale dedicare attenzioni e premure come e più che nel resto dell’anno. L’immagine arriva dal Texas, negli Stati Uniti, ed è stata scattata ...

Elezioni 2018 : altro che uomo forte - questa è una campagna di leader zoppi : La campagna per le Elezioni nazionali del 4 marzo presenta un interessante paradosso. Si sostiene da tempo che la comunicazione politica al tempo dei talk show e dei social media favorisca leader carismatici. Inoltre dalla popolazione sembra venire la domanda di un leader forte, volute da otto italiani su dieci secondo un sondaggio pubblicato da Demos l’anno scorso che fece molto scalpore. Eppure a mancare in questa campagna sono proprio i ...

Benevento - quanto è forte Guilherme? Può essere l’uomo decisivo per la risalita : Si è conclusa la 24^giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Benevento che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni e grandi colpi di scena, 5-2 il risultato finale. Partenza sprint per la squadra di De Zerbi che passa in vantaggio con Guilherme, poi il pareggio firmato da Fazio. Sale in cattedra Under che prima serve a Dzeko il gol del 2-1, poi il turco segna una doppietta, Brignola accorcia nuovamente le ...

Polemiche liste 2 - nel Pd lombardo contro ex uomo forte di Formigoni : Paolo Alli, candidato nel collegio uninominale a Mantova, al Senato era responsabile della segreteria politica dell'ex governatore lombardo. Come lui altri paracadutati centrosinistra dal centrodestra in Lombardia

Paura al Parco della Rimembranza - uomo in forte stato di agitazione ricoverato : La Spezia - Momenti di tensione al Parco della Rimembranza nel quartiere di Rebocco. Un uomo ha minacciato di commettere atti estremi. A mettere i carabinieri sulle sue tracce è stata la moglie, ...

“Per un pelo” è un eufemismo. L’autista di questo carro attrezzi è l’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere di una volante della polizia di Detroit sulla rampa dell’autostrada del Michigan che collega la M-39 all’I-96 riprendono le immagini di una tragedia sfiorata. L’autista di un carro attrezzi sta caricando un’auto in panne quando, tra le urla del poliziotto della volante, una berlina lanciata a forte velocità sbanda sull’asfalto ghiacciato e per un soffio non travolge l’uomo. L’autista del carro attrezzi e le persone coinvolte ...