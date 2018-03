M5S | prima riunione con istruzioni per i 112 nuovi senatori

Prima riunione per i neoletti M5S in Senato. Via sandali e poncho - istituzionali nel look e nei profili : Uguali ma diversi. Non c'è più il senatore in sandali o la senatrice spettinata in poncho. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta ...

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5S : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

"Lega-M5S ultima arma prima di tornare al voto". Il leghista Giancarlo Giorgetti continua a trattare con gli alleati : "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Sarebbe l'ultima ratio, l'ultima arma prima della disperazione" ha spiegato il leghista che sta conducendo le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato."II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza ...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5S-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

Elezioni viste da un 16enne : la famiglia punta su M5S - a scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

Luigi Di Maio e M5S - la prima pagina del Tempo che li sfotte : 'Asilo politico' - qua c'è da tremare : Un Parlamento mai così giovane val bene una prima pagina dal sottile retrogusto d'allarme nazionale. 'Asilo politico' , titola il Tempo , facendo riferimento a come Camera e Senato non siano mai stati ...

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5S dica cosa vuole fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

DIREZIONE PD - MARTINA È IL DOPO-RENZI/ Diretta - video : “no Congresso e Primarie subito”. Sfida a M5S e Lega : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo Renzi e verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". MARTINA, "guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:15:00 GMT)

SALVINI E DI MAIO - “PRIMA IL GOVERNO”/ Patto Lega-M5S? Emilio Carelli potrebbe essere “centrale” : SALVINI-Di MAIO, possibile Patto Lega-M5s al governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:09:00 GMT)

Elezioni - De Luca : “M5S? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

Prima riunione M5S - deputati e senatori arrivano tutti a bordo di taxi : 'Chiamatemi onorevole' : In poche ore, nel mondo pentastellato, non ci sono più i mezzi pubblici, le passeggiate tra i "cittadini" e dal vocabolario sembra essere sparita anche la parola "portavoce", come si facevano ...

Prima riunione M5S - deputati e senatori arrivano tutti a bordo di taxi : "Chiamatemi onorevole" : L'assemblea dei nuovi eletti M5s inizia con un corteo di taxi. tutti i deputati e i senatori arrivano davanti l'hotel Parco dei principi a bordo delle auto bianche e naturalmente si fanno dare la ricevuta per il rimborso. Le macchine sono talmente tante che intasano il lussuoso ingresso dell'albergone nel cuore dei Parioli di Roma. Una neo deputata, tailleur e tacchi a spillo, scende dall'auto: "Come mi chiamo? Chiamatemi onorevole". In poche ...

M5S - Di Maio lancia la prima proposta : 'Serve subito un accordo sul Def' : Il candidato premier in pectore, alla prima riunione del Movimento a Roma, parte dai temi economici: il primo punto su cui registrare le convergenze con le altre forze politiche. Oggi decidono i nomi ...

Rosato : Renzi non parteciperà a primarie. Orlando : nessun accordo con M5S : L'annuncio del capogruppo Pd Rosato: l'ex premier non sarà tra i candidati nella prossima consultazione per la segreteria. Il Ministro della Giustizia: "le battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo". Prodi: il Pd non è finito.