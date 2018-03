M5s | Lorenzin preoccupata | “Programma incompatibile col servizio sanitario nazionale

Lorenzin : Nel programma M5s definanziamento SSN : Lorenzin: programma M5S totalmente giustizialista, sono molto preoccupata Roma – Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E’ stata infatti interpellata dai... L'articolo Lorenzin: Nel programma M5S definanziamento SSN proviene da Roma Daily News.

Vaccini - i medici M5s in lista sono a favore : 'Abrogare la Lorenzin non è una priorità' : Le sue posizioni in tema di salute e Vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale'. Lombardi conclude così: 'Non costringetemi attraverso...

"M5s e Lega cavalcano fanatismo e minacce dei no-vax". Intervista alla ministra Beatrice Lorenzin : "Virginia Raggi, Luigi Di Maio, Roberta Lombardi, Matteo Salvini... hanno tutti delle responsabilità enormi nel cavalcare e alimentare le posizioni antiscientifiche dei no-vax a fini elettorali". La ministra della Salute Beatrice Lorenzin è ormai abituata agli attacchi e alle minacce degli antivaccinisti. "Gli ultimi mesi sono stati un crescendo: ho ricevuto minacce di tutti i tipi con una violenza che solo il fanatismo può ...

Elezioni - Lezzi (M5s) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...

'Se vince il M5s la legge Lorenzin salta - solo 4 vaccini obbligatori'. Così Di Maio riaccende la disputa : La ministra della Salute twitta subito 'Di Maio come Salvini, il populismo parla la stessa lingua'. Critiche ovvie da una parte del centrodestra e dal Pd. Il leader della Lega plaude: 'scelta ...

Lorenzin : proposte M5s impraticabili : Roma – Beatrice Lorenzin, ministro della Salute e leader di Civica e popolare, è intervenuta così su Canale 5: "Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato in...