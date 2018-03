M5s | il senatore Dessì ammesso nel gruppo 5 stelle

M5s - rieletto il senatore Martelli : Le dimissioni? Non so cosa farò : senatore uscente del M5S, Carlo Martelli è stato rieletto a palazzo Madama come capolista del collegio plurinominale Piemonte 2, ma già a febbraio aveva annunciato su Facebook la sua volontà di rinunciare al seggio. Martelli era stato travolto dal caso dei rimborsi non versati, ma si era poi rimesso in regola con le restituzioni.Dopo un lungo silenzio, ora Martelli è tornato a parlare del suo futuro politico. "Le dimissioni? Non so ...

Caiata escluso da M5s non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

M5s - Buccarella si difende'Tremila euro non bastavano'Rimborsopoli - il senatore attacca : L'avvocato salentino è tra i 14 esponenti del movimento accusati di aver revocato i bonifici per restituire parte dello stipendio. In un lettera denuncia: "Basta ipocrisie, senza quei soldi impossibile fare politica Segui su affaritaliani.it

La lettera di un senatore del M5s sul caso dei falsi rimborsi : «Le regole dei tagli delle nostre retribuzioni, ed il sistema stesso della rendicontazione, non vanno bene» The post La lettera di un senatore del M5S sul caso dei falsi rimborsi appeared first on Il Post.

Silvio Berlusconi - lo studio riservato : al centrodestra manca solo un senatore. Ma occhio al M5s... : Ad Arcore sono tornate di moda le bandierine. Ricordate quelle di Emilio Fede? Ecco, solo che adesso sono di tre colori , se n'è aggiunto un terzo per i Cinquestelle, e vanno appuntate sulla mappa dei ...

Senatore M5s : "Falso bonifico? Colpa del bancario scellerato" : "Io faccio i bonifici allo sportello del Senato e l'impiegato mi consegna le ricevute. Quello scellerato, che avrà fatto bisboccia la sera prima , sul timbro ha modificato giorno e mese, ma non l'anno.

Falsi rimborsi M5s - i bonifici fatti e annullati : ammanco di oltre un milione. Il senatore Buccarella ammette : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Rimborsi M5s - senatore Buccarella si autosospende : commesso leggerezza : "Mi considero autosospeso dal M5s per tutelare anche la mia serenità personale e familiare". Lo annuncia il senatore Maurizio Buccarella. "Ho appena inviato all'assistenza di Tirendiconto i bonifici ...

M5s - senatore Martelli e deputato Cecconi lasciano per caso versamenti a fondo microcredito : Quattro giorni fa non era risultati in regola con i versamenti al fondo per il microcredito a cui ciascun ‘portavoce’ del Movimento deve versare metà del proprio stipendio. E oggi il senatore Carlo Martelli e il deputato, Andrea Cecconi, del M5s lasciano. “So di aver mancato nei confronti degli iscritti del M5s, anche se la mia coscienza è a posto perché ho restituito fino all’ultimo centesimo. I probiviri decideranno sul mio ...

“Ho dovuto menare a un rumeno”. E nel video su Facebook balla con Spada : ritratto di un futuro senatore M5s : Il Movimento cinque stelle ha candidato al Senato - secondo in lista nel proporzionale a Latina, in una parte di Lazio dove i grillini sono forti, quindi con ottime possibilità di essere eletto nell’assemblea di Palazzo Madama - un uomo che ha lasciato dietro di sé le seguenti tracce social (stando solo a quelle emerse ieri, l’elenco è presumibilme...